    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:31 AM IST

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബി​ല്ലി​നെ അ​പ​ല​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബി​ല്ലി​നെ അ​പ​ല​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ
    ദു​ബൈ: അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി​ല്ലി​ന്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി സം​ഘ​ർ​ഷം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​കു​മെ​ന്നും, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​പ​ര​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ദ​വി മാ​റ്റാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും യു.​എ.​ഇ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ശ്ര​മ​വും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി നി​ര​സി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​പ​ര​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് പ്ര​സ്താ​വ​ന ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

