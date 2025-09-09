Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇസ്രായേൽ ആക്രമണം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:47 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:47 PM IST

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം വഞ്ചനപരം; അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    abdullah bin zayed al nahyan
    cancel
    camera_alt

    ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ

    ദുബൈ: ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ഹമാസ്​ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യംവെച്ച്​ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ശക്​തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ. ഖത്തറിന്​ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പുനൽകുന്നതായി യു.എ.ഇ ഉപ​പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

    അതേസമയം, ഇസ്രാ​യേൽ ആക്രമണം വഞ്ചനപരമായ നടപടിയാണെന്ന്​ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നയന്ത്ര ഉപദേശകൻ ഡോ. അൻവർ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ഗർഗാഷ്​ ആരോപിച്ചു. ഗൾഫ്​ നാടുകളുടെ സുരക്ഷ അവിഭാജ്യകരമാണെന്നും ഖത്തറിന്​ യു.എ.ഇ പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsUAEQatarIsrael AttackGaza GenocideLatest News
    News Summary - UAE condemns Israeli attack as treacherous
    Similar News
    Next Story
    X