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Posted Ondate_range 19 July 2026 7:35 AM IST
Updated Ondate_range 19 July 2026 7:35 AM IST
ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, ജോർഡൻ എന്നിവക്കെതിരായ ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് യു.എ.ഇtext_fields
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News Summary - UAE condemns Iran's attacks on Bahrain, Kuwait, and Jordan.
അബൂദബി: ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, ജോർഡൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ വീണ്ടും നടത്തിയ ശത്രുതാപരമായ ആക്രമണങ്ങളെ യു.എ.ഇ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ സഹോദര രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും അവരുടെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, ജോർഡൻ രാജ്യങ്ങളോട് യു.എ.ഇക്കുള്ള പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും യു.എ.ഇയുടെ പൂർണ പിന്തുണയും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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