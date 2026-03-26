    date_range 26 March 2026 10:24 AM IST
    date_range 26 March 2026 10:24 AM IST

    ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ യു.എന്നിൽ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    യു.എൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിലാണ്​ നിലപാട്​ വിശദീകരിച്ചത്​
    യു.എൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ യു.എ.ഇ പ്രതിനിധി ജമാൽ അൽ മുശറഖ് സംസാരിക്കുന്നു

    അബൂദബി: രാജ്യത്തിന്​ നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന നിരന്തര മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ യു.എൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ ശക്തമായി അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ. കഴിഞ്ഞ 26 ദിവസമായി 2,000ത്തിലധികം ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി കൗൺസിലിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ യു.എ.ഇ പ്രതിനിധി ജമാൽ അൽ മുശറഖ് അറിയിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്‍റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും വ്യക്​തമായ ലംഘനമാണെന്നും പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    വിമാനത്താവളങ്ങൾ, താമസ മേഖലകൾ, എണ്ണശാലകൾ തുടങ്ങിയ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങളിൽ 3 സൈനികരും 6 സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെടുകയും 166 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഹുർമുസ്​ ഉൾക്കടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കടൽപാതകളെയും ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും ആക്രമണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്​ -അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്വാധീനവും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗോള വേദിയിൽ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്​തമാക്കി.

    TAGS:united nationsIran attackuae condemns
    News Summary - UAE condemns Iran's attacks at the UN
    Similar News
    Next Story
