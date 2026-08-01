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    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 8:05 AM IST

    കുവൈത്തിനെതിരായ ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് യു.എ.ഇ

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    കുവൈത്തിനെതിരായ ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് യു.എ.ഇ
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    അബൂദബി: കുവൈത്തിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് യു.എ.ഇ. കുവൈത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ. മേഖലയുടെ സുരക്ഷക്കും സുസ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളെന്ന് യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. കുവൈത്തിന് പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിക്കുന്നതായും മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

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    TAGS:UAE NewsIran attackUAEKuwait
    News Summary - UAE condemns Iranian attacks on Kuwait
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