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    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 July 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 12:18 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്​, ജോർഡൻ എന്നിവക്കെതിരായ ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ

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    ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്​, ജോർഡൻ എന്നിവക്കെതിരായ ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ
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    അബൂദബി: ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്​, ജോർഡൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ നടത്തിയ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളെ യു.എ.ഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ സഹോദര രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള നഗ്നമായ ലംഘനവും അവരുടെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും വലിയ ഭീഷണിയുമാണെന്ന് യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്​, ജോർഡൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളോട് യു.എ.ഇക്കുള്ള പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു. മൂന്നു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും യു.എ.ഇ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

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    TAGS:jordanCondemnsIran attackbahrain.UAEKuwait
    News Summary - UAE condemns Iranian attacks on Bahrain, Kuwait, Jordan
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