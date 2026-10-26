സൗദിയിലെ ഹൂതി ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് യു.എ.ഇ

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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
സൗദിയിലെ ഹൂതി ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് യു.എ.ഇtext_fields
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News Summary - UAE condemns Houthi ballistic missile attack targeting Saudi Arabia
അബൂദബി: സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതി ഗ്രൂപ്പ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ആക്രമണശ്രമത്തെ യു.എ.ഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സൗദിയുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും കടുത്ത ഭീഷണിയുമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സൗദി അറേബ്യക്ക് യു.എ.ഇയുടെ പൂർണ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ച മന്ത്രാലയം, രാജ്യ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സൗദി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നും ആവർത്തിച്ചു.
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