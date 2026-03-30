Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസിവിലയൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 March 2026 8:03 PM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 8:03 PM IST

    സിവിലയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു
    cancel
    camera_alt

    ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ

    ദുബൈ: മേഖലയിലെ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ആക്രമണ ഭീഷണികളെയും ശക്തമായി അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ. സ്കൂളുകൾ, സർവകലാശാലകൾ, ആശുപത്രികൾ, ജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകൾ, ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങൾ, താമസ മേഖലകൾ എന്നിവയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അംഗീകരിക്കാനോ ന്യായീകരിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്നും, ഇവ കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭീതിയിലാകുകയും ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഊർജ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര കടൽപാതകൾ എന്നിവയെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മാത്രമല്ല, ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും നിർണായക വിതരണ ശൃംഖലകളെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും, അവയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അപകടകരമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത ‘ചുവപ്പു രേഖ’യാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശത്രുതാപരമായ നടപടികൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AttacksCondemnedUAE
    News Summary - UAE condemns attacks against civilian centers
    Next Story
    X