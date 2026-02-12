Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 12 Feb 2026 7:42 AM IST
    date_range 12 Feb 2026 7:42 AM IST

    യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​ശേ​ഖ​രം വ​ർ​ധി​ച്ചു

    യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​ശേ​ഖ​രം വ​ർ​ധി​ച്ചു
    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​ശേ​ഖ​രം 2025ൽ ​വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബാ​ങ്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മാ​സാ​ന്ത്യ ക​ണ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, 2025 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം സ്വ​ർ​ണ​ശേ​ഖ​രം 37.902 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ലെ​ത്തി. 2024 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം ഇ​ത് 22.981ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ വ​ർ​ഷാ​ന്ത​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 64.93 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025 ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം 37.291 ശ​ത​​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ആ​യി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ ശേ​ഖ​രം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ 1.64 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നാ​ണ്​ 37.902 ശ​ത​​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ബാ​ങ്കി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ 1.264 ല​ക്ഷം​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 2024 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 1.109 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. സേ​വി​ങ്​​സ്​ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ 2025 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം 400.51 ശ​ത​​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. മു​ൻ​വ​ർ​ഷം ഇ​തേ സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ത് 317.488 ശ​ത​​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ആ​യി​രു​ന്നു. ടൈം ​ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ 2025 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം 1.165 ല​ക്ഷം​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ക​ട​ന്നു. 2024 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം ഇ​ത് 945.78 ശ​ത​​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും ബാ​ങ്കി​ങ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    News Summary - UAE Central Bank's gold reserves increase
