Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 7:21 AM IST

    അ​ഭി​മാ​നം വാ​നോ​ളം; രാ​ജ്യം പ​താ​ക​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    അ​ഭി​മാ​നം വാ​നോ​ളം; രാ​ജ്യം പ​താ​ക​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഐ​ക്യ അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്സി​ന്‍റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ളം പ​താ​ക​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ, വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കൃ​ത്യം 11ന് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    മു​ഴു​വ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് ആല്‍ മ​ക്തൂം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പ​താ​ക​ദി​നം ​ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ​പ്ര​തീ​കം -പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​

    ദു​ബൈ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ്​ അ​റ​ബ്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യാ​ണ്​​ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ. ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി ഖ​സ​ർ അ​ൽ ഹു​സ്​​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ര​മി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​ദ​ര​വ്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഖ​സ​ർ അ​ൽ ഹു​സ്​​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും പു​രോ​ഗ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി അ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് വി​ര​മി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മെ​ന്നും ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ന്ന്​ പ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തോ​ടേ​യും കൂ​ട്ടാ​യ​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ തു​ട​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഖ​സ​ർ അ​ൽ ബ​ത്തീ​നിൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നും വി​ര​മി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ഘോ​ഷം

    ദു​ബൈ: ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫേ​ഴ്‌​സ് ദു​ബൈ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) യു.​എ.​ഇ പ​താ​ക ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.അ​ൽ ജാ​ഫി​ലി​യ​യി​ലെ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന യു.​എ.​ഇ പ​താ​ക​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    പ​താ​ക ദി​നം ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടും അ​തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പു​തു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പേ​ര് എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ജ്ഞ പു​തു​ക്കു​ന്ന ദി​ന​മാ​ണി​ത്. സ്ഥാ​പ​ക പി​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ യൂ​നി​യ​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ന​മ്മു​ടെ വി​വേ​ക​മ​തി​യാ​യ നേ​തൃ​ത്വം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ യു.​എ.​ഇ​ പ​താ​ക ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​. പ്ര​ദീ​പ് നെ​ന്മാ​റ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. പ​താ​ക ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​വും പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും പ്ര​ദീ​പ് നെ​ന്മാ​റ, ജ​ന​. സെ​ക്ര​. ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​യി​ച്ചു.

    ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്‌ വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​. പ്ര​ദീ​പ്‌ നെ​ന്മാ​റ യു.​എ.​ഇ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്നു

    ജോ​. ട്ര​ഷ​. പി.​കെ. റെ​ജി ന​ന്ദി പറഞ്ഞു. ​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​മ​നാ​ഫ്‌, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്‍ പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍, അ​നീ​സ്‌ റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍, യൂ​സ​ഫ്‌ സ​ഗീ​ര്‍, ന​സീ​ര്‍ കു​നി​യി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​രും ടി.​കെ അ​ബ്ദു​ൾ ഹ​മീ​ദ്, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി​യി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​

    ദു​ബൈ: ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ(​ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി)​റി​ന്‍റെ ഗേ​റ്റി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 150 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽ​പി​ക​ളാ​യ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നും ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മും അ​ൽ ഖ​വാ​നീ​ജി​ലെ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​ന്‍റെ ഫാ​മി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 15 നി​ല ക​ലാ​സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ളും ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക എ​പ്പോ​ഴും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തെ​യും അ​ന്ത​സ്സി​നെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യെ​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ, സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യ​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്‍റെ പാ​ത പി​ന്തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പ​താ​ക ദി​നാ​ച​ര​ണം പ്രൗ​ഢ​മാ​ക്കി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും അ​ഭി​മാ​ന​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ​താ​ക​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​ര്‍ക്കൊ​പ്പം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ വി​ദേ​ശി​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ജ​ന​റ​ല്‍ ക​മാ​ന്‍ഡ് സ്ക്വ​യ​റി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്

    ഉ​പ മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ്മ​ദ്

    അ​ൽ താ​യ്ർ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്നു

    സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​വി​ലെ 11ന് ​യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ച​തു​ര്‍വ​ര്‍ണ​പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ന്നു. റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ​ബ്ലി​ക്, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ന്‍, സ്കോ​ളേ​ഴ്സ്, ഐ​ഡി​യ​ല്‍, ആ​ല്‍ഫ, ഡ​ല്‍ഹി, സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​താ​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യോ​ടൊ​പ്പം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​​ലെ​ത്തി.

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. പ​താ​ക രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​ഹ​ത്ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​കു​പ്പു​മേ​ധാ​വി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ജ​ന​റ​ല്‍ ക​മാ​ന്‍ഡ് സ്ക്വ​യ​റി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഉ​പ മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍ത​യ്ര്‍ യു.​എ.​ഇ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തി. റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ബാ​ന്‍ഡ് ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ​താ​ക ദി​നാചരണം

    ദു​ബൈ: ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​താ​ക ദി​ന​മാ​ച​രി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​സ്സ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​മ​ദ് ഹാ​ഫ്, അ​ഡ്വ. ഹി​ഷാം ഫൗ​സി യൂ​സു​ഫ് ഹി​ന്താ​ഷ് എ​ന്നീ അ​റ​ബ് പ്ര​മു​ഖ​രും പി.​കെ. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, കെ.​പി.​എ സ​ലാം, പി.​വി. റ​ഈ​സ്, പി.​വി. നാ​സ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

