Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:11 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ സ്കൂളുകളിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തിന്​​ നിരോധനം

    പരിശോധനക്ക്​ മാനദണ്ഡങ്ങളും പുറത്തിറക്കി
    mobile ban
    ദുബൈ: പൊതു സ്കൂളുകളിലേക്ക്​ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്​ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. അതേസമയം വിദ്യാർഥികളുടെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിശ്​ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്​. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾമാർക്കും കിന്‍റർഗാർഡനുകൾക്കും മന്ത്രാലയം ഇത്​ സംബന്ധിച്ച്​ സർക്കുലർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്​. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥി പെരുമാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2018ലെ മന്ത്രിതല ഉത്തരവ്​ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്​ സർക്കുലർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്​. ഫോൺ കൊണ്ടുപോകുന്നത്​ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും, സുരക്ഷിതമായ പഠന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ല പെരുമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ്​ നടപടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

    മന്ത്രാലയം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സർക്കുലർ പ്രകാരം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്​ സ്കൂളുകൾ നിരന്തരം പരിശോധിക്കണം. അതേസമയം പരിശോധന നിർദേശിച്ച പ്രകാരവും കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. പരിശോധകർ കുട്ടികളെ ശാരീരികമായി തൊടാൻ പാടില്ല, ബാഗുകളിലും മറ്റു സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളിലും മാത്രമാകണം പരിശോധന, വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ വസ്​തുക്കൾ പരിശോധന കമ്മിറ്റിക്ക്​ മുമ്പിൽ സ്വയമേ സാധനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്​.

    മൊബൈൽ ക​ണ്ടെടുത്താൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കണം. രക്ഷിതാക്കൾ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തതിനും തിരിച്ചു ലഭിച്ചതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഫോമുകൾ ഒപ്പിട്ടു നൽകണം. ആദ്യ തവണ പിടിച്ചെടുത്താൽ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പിടിച്ചുവെക്കരുത്​. അതേസമയം ആവർത്തിച്ചാൽ അധ്യായന വർഷാവസാനം വരെ പിടിച്ചുവെക്കാം. നിയമവിരുദ്ധമോ അധാർമികമോ കുറ്റകരമോ ആയ പ്രവൃത്തികൾക്ക്​ ഫോൺ ഇപയോഗിച്ചാൽ നിർദേശിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള നടപടികളെടുക്കാം. പുതിയ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച്​ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ബോധവൽകരണം നൽകുകയും വേണം.

    TAGS:SchoolsUAE NewsGulf Newsbannedmobile phones
