    തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന 20 വിദ്യാഭ്യാസ പര്യസങ്ങൾക്ക്​ യു.എ.ഇയിൽ വിലക്ക്​

    -ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ്​ നടപടി
    തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന 20 വിദ്യാഭ്യാസ പര്യസങ്ങൾക്ക്​ യു.എ.ഇയിൽ വിലക്ക്​
    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്​ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ 20ലധികം പരസ്യങ്ങൾക്ക്​ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മന്ത്രാലയമാണ്​ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്​ നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്​.

    ജൂൺ മുതൽ സെപ്​റ്റംബർ വരെ 118 വിദ്യാഭ്യാസ, പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2,500 ലധികം ഡിജിറ്റൽ പരസ്യങ്ങളാണ്​ മന്ത്രാലയം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയത്​. സാ​ങ്കേതിക വിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പരസ്യങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

    രാജ്യത്തുടനീളം ലഭിക്കുന്ന ഉന്നത, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും നടത്തുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്​ വിദ്യാർഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ​ മന്ത്രാലയം നടത്തിവരുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പരസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയതെന്ന്​ അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി.

    ഭൂരിഭാഗം പരസ്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ്​ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്ന്​ പരിശോധനയിൽ വ്യക്​തമായി. നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണ ചക്കൂട്ടുകളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ നിലവാരം വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്​റ്റംബറിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ 67 പരിശോധന സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ, പ്രഫഷനൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഗുണിനിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതായി ഹയർ എജുക്കേഷൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ്​ ഗവേണൻസ്​ സെക്ടർ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തായിഫ്​ മുഹമ്മദ്​ അലംറി പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഫീൽഡ്​ സന്ദർശനം, പങ്കാളികളുടെ ഫീഡ്​ ബാക്കുകൾ​ എന്നിവയിലൂടെ നിരീക്ഷണ നടപടികൾ തുടരും.

    യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അകാദമികവും പ്രഫഷനൽ നിലവാരത്തിലുമുള്ള പൊതുജന വിശ്വാസം ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ശക്​തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഡ്​മിഷൻ നേടുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ കമ്മിഷൻ ഫോർ അകാദമിക്​ അക്രഡിറ്റേഷ (സി.എ.എ)നിൽ നിന്ന്​ ലൈസൻസുണ്ടെന്ന്​ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്​ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഉറപ്പുവരുത്തണം. www.mohesr.gov.ae എന്ന വെബ്​സൈറ്റ്​ വഴിയോ 800511 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ ഇക്കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്താം.

    TAGS:Higher Educationuae educationtraining institutesDigital AdvertisementsMisleading advertisements
    News Summary - UAE bans 20 misleading educational advertisements
