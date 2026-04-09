    date_range 9 April 2026 6:35 AM IST
    date_range 9 April 2026 6:35 AM IST

    യു.എ.ഇ-ബഹ്റൈൻ സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്​തി​പ്പെടുത്താൻ കരാർ

    20 ശതകോടി ദിർഹം മൂല്യമുള്ള കറൻസി കൈമാറ്റ കരാറാണ്​ ഒപ്പുവെച്ചത്​
    ബഹ്റൈൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ ഖാലിദ് ഹുമൈദാനും യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ്

    ബാലാമയും കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നു

    ദുബൈ: ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്​തി​പ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കും (സി.ബി.യു.എ.ഇ) ബഹ്റൈൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കും (സി.ബി.ബി) തമ്മിൽ 20 ശതകോടി ദിർഹം മൂല്യമുള്ള കറൻസി കൈമാറ്റ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.

    യു.എ.ഇ ദിർഹവും ബഹ്റൈൻ ദിനാറും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്​ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഓൺലൈൻ ചടങ്ങിലാണ് കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള കരാർ പ്രാദേശിക കറൻസികളിൽ വ്യാപാരം ശക്​തിപ്പെടുത്തുകയും മേഖലയുടെ പണ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്​.

    യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് ബാലാമയും ബഹ്റൈൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ ഖാലിദ് ഹുമൈദാനുമാണ്​ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്​. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കരാർ. സാമ്പത്തിക, നാണയ സഹകരണത്തെ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിബദ്ധതയെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്​ കരാറെന്ന്​ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് ബാലാമ പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക കറൻസികളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തവും ശക്തമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ബഹ്റൈൻ-യു.എ.ഇ ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തിയും ആഴവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് കരാറെന്ന് ഖാലിദ് ഹുമൈദാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക്​ പ്രചോദനമാവുകയും ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS: gulf UAE
    News Summary - UAE-Bahrain sign agreement to strengthen economic cooperation
