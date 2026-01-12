Begin typing your search above and press return to search.
    യു.​എ.​ഇ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    യു.​എ.​ഇ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    എ.​എ​സ്.​സി-​അ​പെ​ക്‌​സ് യു.​എ.​ഇ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 48ാമ​ത് ഐ.​എ​സ്.​സി-​അ​പെ​ക്‌​സ് യു.​എ.​ഇ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ് 2025-26ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി, അ​പെ​ക്‌​സ് ട്രേ​ഡി​ങ്ങു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ ‘എ​ലൈ​റ്റ് ഗോ​ള്‍ഡ്’ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലാ​ണ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഇ​തി​ല്‍ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​മി​ല​ധി​കം തു​ക​യാ​ണ് ആ​കെ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 600ഓ​ളം താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ജൂ​നി​യ​ര്‍ സീ​രീ​സി​ല്‍ 22 കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളും സീ​നി​യ​ര്‍ സീ​രീ​സി​ല്‍ 32 കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഹൈ​ലി കോം​പ​റ്റീ​റ്റീ​വ് ‘എ​ലൈ​റ്റ് സീ​രീ​സും’ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ​മാ​ണ്. ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​സ​ത്യ​ബാ​ബു, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ടി.​എ​ന്‍. കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പു മാ​ത്യു, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണ്‍ സെ​ക്ഷ​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​കേ​ഷ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, അ​പെ​ക്‌​സ് ട്രേ​ഡി​ങ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഹി​ഷാം പി.​എ എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

