    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 April 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 10:41 AM IST

    വെള്ളിയാഴ്ച ഖുതുബയിൽ വഞ്ചനക്കെതിരായ സന്ദേശം വായിക്കും നിർദേശം നൽകി ഔഖാഫ്​ യു.എ.ഇ

    വെള്ളിയാഴ്ച ഖുതുബയിൽ വഞ്ചനക്കെതിരായ സന്ദേശം വായിക്കും നിർദേശം നൽകി ഔഖാഫ്​ യു.എ.ഇ
    ദുബൈ: രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പള്ളികളിലും ഇന്ന്​ വെള്ളിയാഴ്ച ഖുതുബയിൽ വഞ്ചനക്കെതിരായ സന്ദേശം വായിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ്​ ഇസ്​ലാമിക അഫേഴ്​സ്​, എൻഡോവ്​മെന്‍റ്​സ്​ ആൻഡ്​ സക്കാത്ത്​ (ഔഖാഫ്​ യു.എ.ഇ). ‘നമ്മുടെ രാഷ്ടത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നവർ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സന്ദേശം വായിക്കണമെന്നാണ്​ ഇമാമുമാർക്ക്​ ഔഖാഫ്​ യു.എ.ഇ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം.

    രാജ്യത്തോടുള്ള വഞ്ചന ധർമികവും മതപരവുമായ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യമാണ്​. മനുഷ്യന്‍റെ ഇത്തരം ​പ്രവൃത്തികൾ ഇസ്​ലാമിക തത്വങ്ങളിൽ ശക്​തമായി അപലപിച്ചതുമാണ്​.

    ഏറ്റവും വലിയ പാപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്​ വഞ്ചനയെന്നും രാജ്യത്തിന്‍റെ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രസംഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുകയും വേണം. തീവ്രവാദ അജണ്ടകളുമായുള്ള സംഖ്യം, സംശയകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടൽ, ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കൽ തുടങ്ങിയവക്കെതിരെയും പ്രസംഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകും. വിശ്വാസ മൂല്യങ്ങൾ, ഐക്യം, സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവക്ക്​ വിരുദ്ധമാണ്​ ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ. മതപരമായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാനും രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്താനും തെറ്റായ വിവരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാനും യുവാക്കളോട്​ നിർദേശിക്കാനും ഇമാമുമാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്​ ഔഖാഫ്​ അറിയിച്ചു.

    TAGS:DubaiFriday sermonu.a.eDubai Awqaf
    News Summary - UAE Awqaf orders message against cheating to be read in Friday sermon
