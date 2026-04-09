    date_range 9 April 2026 6:18 AM IST
    date_range 9 April 2026 6:18 AM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണത്തിന്‍റെ ആഘാതം വിലയിരുത്തി യു.എ.ഇ

    ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക്​​ അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി
    ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ്​ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നയാളെ സന്ദർശിക്കുന്ന ദേശീയ മനുഷ്യവകാശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ

    അബൂദബി: യു.എസും ഇറാനും വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സാചര്യത്തിൽ യു.എ.ഇയിൽ ഒരു മാസ​ത്തിലേറെയായി ഇറാൻ നടത്തിവന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ ആഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ സ്ഥാപന (എൻ.എച്ച്​.ആർ.ഐ) പ്രതിനിധികൾ. ചെയർമാൻ ഡോ. സലിം അൽ നിയാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘമാണ്​ ഇറാൻ ആക്രമണം നടന്ന രാജ്യത്തെ നിരവധി തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച്​ ആഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത്​. അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ നിയമങ്ങൾക്ക്​ കീഴിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിരവധി അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ നേരിട്ട്​ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി സംഘം വ്യക്​തമാക്കി.

    രാജ്യത്തെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യപരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, താമസ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശിച്ചതായി ദേശീയ വാർത്ത ഏജൻസി റിപോർട്ട്​ ചെയ്​തു. ആശുപത്രിയിൽ പരിക്കേറ്റ്​ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരേയും സംഘം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

    ദേശീയ, അന്തർദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്​ പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കും അടിയന്തര പ്രതികരണ ശ്രമങ്ങളെ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ആക്രമണം ബാധിച്ചവർക്ക്​ അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്​ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും പ്രതിനിധി സംഘം വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.

    എൻ.എച്ച്​.ആർ.ഐയുടെ നിരീക്ഷണ, വിലയിരുത്തൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച്​ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യന്‍റെ അന്തസ്സ്​ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിലാണ്​ സംഘം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്​. രാജ്യത്തുടനീളം അവകാശ സംരക്ഷണത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും മുനഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു​ സന്ദർശമെന്ന്​ അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി.

    അതേസമയം, അബൂദബിയിലെ ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്‍റ്​ സെന്‍ററിന്‍റെ സഹകരണത്തിൽ അബൂദബി ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ എനർജി, എ.ഡി പോർട്​സ്​ ഗ്രൂപ്പ്​, മറ്റ്​ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളുടെ സംയുക്​ത സംഘം ശൈഖ്​ ശഖ്​ബൂത്ത്​ മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി.

    അബൂദബിയിലുണ്ടായ ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായിരുന്നു സന്ദർശനം.

