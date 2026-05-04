    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 May 2026 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 6:54 AM IST

    അര നൂറ്റാണ്ട്​ നിറവിൽ യു.എ.ഇ സായുധ സേന

    മേയ്​ ആറിന്​ സായുധ സേനയുടെ ഏകീകരണ ദിനം ആഘോഷിക്കും
    ദുബൈ: രാജ്യത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായക ശക്​തിയായി നിലകൊള്ളുന്ന യു.എ.ഇയുടെ സായുധ സേനയുടെ ഏകീകരണത്തിന്​​ അമ്പതാം പിറന്നാൾ. മേയ്​ ആറ്​ ബുധനാഴ്ച സായുധ സേനയുടെ 50ാമത്​ ഏകീകരണം ദിനം ആഘോഷിക്കും. മേഖലയിൽ ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പശ്ചാത്തിലത്തിലാണ്​ സായുധ സേന ഏകീകരണ ദിനം കടന്നുവരുന്നത്​​. മേഖലയിൽ ഉയരുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തേയും ജനങ്ങളേയും നേട്ടങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ്​ സായുധ സേന നിർവഹിച്ചത്​. ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്​തമായ പ്രതിരോധിക്കാൻ യു.എ.ഇക്ക്​​ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്തിന്‍റെ സമുദ്ര മേഖലകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നാവിക സേന ശക്​തമായ പ്രതിരോധ നിരയായി നിലകൊള്ളുന്നതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    പ്രതിരോധ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക വീഡിയോയും മന്ത്രാലയം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ​ങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​. യെമനിൽ ​ക്രമസമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ സഖ്യസേനയോടൊപ്പം നടത്തിയ സൈനിക നടപടികൾ, ലെബനാനിൽ അറബ്​ പ്രതിരോധ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുവൈത്തിനെ മോചിപ്പിച്ച പെനിൻസുല ഷീൽഡ്​ ഫോഴ്​സ്​, സോമാലിയയിൽ യുനൈറ്റഡ്​ നാഷൻസിന്‍റെ ‘ഓപറേഷൻ റീസ്​റ്റോർ ഹോപ്പ്​’ തുടങ്ങിയ സൈനിക നടപടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയാണ്​ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്​​.

    ഇറാഖിന്‍റെ പുനർനിർമാണം, പാകിസ്താനിൽ 2005ലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിന്​ ശേഷം നടത്തിയ സഹായ നടപടികൾ എന്നിവയും വീഡിയോയിൽ വ്യക്​തമാണ്​. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയോടെയും ജാഗ്രതയോടും കൂടിയാണ്​ സായുധ സേന എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചത്​. വിശ്വാസ്യതയുടെയും ത്യാഗത്തിന്‍റെ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുകയും കൂടുതൽ ശക്​തവും സുരക്ഷിതവുമായി ആത്​വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട്​ പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന്​ മന്ത്രാലയം കൂട്ടി​ച്ചേർത്തു. ​1976 മേയ്​ ആറിനാണ്​ ​രാഷ്ട്ര ശിൽപിയായ ശൈഖ്​ സായിദ്​ ബിൻ സുൽത്താൻ ആൽ നഹ്​യാൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡിനും ഒറ്റ പതാകക്കും കീഴിൽ സായുധ സേനയെ ഏകീകരിക്കുന്നത്​.

