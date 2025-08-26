Begin typing your search above and press return to search.
    നബിദിനം; സെപ്​റ്റംബർ അഞ്ചിന് യു.എ.ഇയിൽ പൊതു​ അവധി

    വാരാന്ത്യ അവധികളുമായി ചേർന്നു വരുന്നതിനാൽ മൂന്ന്​ ദിവസം തുടർച്ചയായി അവധി
    നബിദിനം; സെപ്​റ്റംബർ അഞ്ചിന് യു.എ.ഇയിൽ പൊതു​ അവധി
    ദുബൈ: നബിദിനം പ്രമാണിച്ച്​ രാജ്യത്തെ പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക്​ സെപ്​റ്റംബർ അഞ്ച്​ വെള്ളിയാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹിജ്​റ കലണ്ടറിലെ റബീഉൽ അവ്വൽ 12നാണ്​ നബിദിനം ആചരിച്ചുവരുന്നത്​. വാരാന്ത്യ അവധികളുമായി ചേർന്നു വരുന്നതിനാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക്​ മൂന്ന്​ ദിവസം തുടർച്ചയായി അവധി ലഭിക്കും.

    ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സസ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അവധി സംബന്ധിച്ച്​ എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും ഫെഡറൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കുലർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്​. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അവധി മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയമാണ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചത്​.

    നേരത്തെ രാജ്യത്ത്​ മാസപ്പിറ ദർശിക്കാത്തതിനാൽ സഫർ മാസം പൂർത്തിയായ ശേഷം തിങ്കളാഴ്ചയാണ്​ രാജ്യത്ത്​ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാരംഭിച്ചത്​. അതേസമയം അറബ്​ ലോകത്ത്​ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച മാസപ്പിറവി കണ്ടിട്ടുണ്ട്​. സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, ബഹ്​റൈൻ, കുവൈത്ത്​ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച റബീഉൽ അവ്വൽ ഒന്നായിരുന്നു. യു.എ.ഇക്ക്​ പുറമെ ഒമാനിലും മാസപ്പിറവി കാണാത്തതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ്​ ഹിജ്​റ കലണ്ടറിലെ മൂന്നാമത്തെ മാസം ആരംഭിക്കുന്നത്​.

