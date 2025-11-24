Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 6:35 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വ്യ​വ​സാ​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ

    2031ഓ​ടെ ലോ​ക​ത്തെ 10 മി​ക​ച്ച ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശ​ക്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​കു​ക​ ല​ക്ഷ്യം
    ദേ​ശീ​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വ്യ​വ​സാ​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ
    ദു​ബൈ: ദേ​ശീ​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വ്യ​വ​സാ​യ പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ. 2031ഓ​ടെ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച 10 ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശ​ക്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി യു.​എ.​ഇ​യെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ദേ​ശീ​യ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ്​​പേ​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ.

    വ​ള​രു​ന്ന​തും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര പാ​ക്കേ​ജ് പു​തി​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വി​പ​ണി പ്ര​വേ​ശ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​റി​വ്​ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ രം​ഗ​ത്തെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ​യും എ​ണ്ണം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ മൂ​ല്യം 60 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള വ​രു​മാ​നം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​നും 2031 ആ​കു​മ്പേ​ഴേ​ക്കും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ​ത്ത്​ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ്​ ശ്ര​മ​മെ​ന്ന്​​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന്​ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പു​തി​യ ന​യ​പ​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​നം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    News Summary - UAE announces national space industry plan
