Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 9:20 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 9:20 PM IST

    ദേശീയ നിക്ഷേപ നിധി​ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    • ലക്ഷ്യം ആഗോള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കൽ
    • തുടക്കത്തിൽ 3670 കോടി ദിർഹം മൂലധനം
    ദേശീയ നിക്ഷേപ നിധി​ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ യു.എ.ഇ
    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗം

    ദുബൈ: ആഗോള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി യു.എ.ഇ ‘ദേശീയ നിക്ഷേപ ഫണ്ട്​’ സംരംഭം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ദുബൈ എയർഷോയുടെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ആണ്​ ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്​.

    പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ 3670​ കോടി ദിർഹമിന്‍റെ മൂലധനം പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ആകർഷകമായ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ വഴി രാജ്യത്തേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം (എഫ്.ഡി.ഐ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്​ ഇതിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. അതുവഴി 2031ഓടെ വാർഷിക എഫ്​.ഡി.ഐ നിക്ഷേപം 115 ശതകോടി ദിർഹമിൽ നിന്ന്​ 240 ശതകോടിയായി വർധിപ്പിക്കും. ഇതേ വർഷം തന്നെ ​മൊത്തം നീക്കിയിരിപ്പ്​ 800 ശതകോടിയിൽ 2.2 ലക്ഷം കോടി ദിർഹമായി ഉയർത്തും.

    115 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളേയും ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം വിദഗ്​ധരേയും ഉൾകൊള്ളുന്ന പ്രദർശനത്തിന്​ യു.എ.ഇ സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്​. വ്യോമ മേഖലയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ​ രാജ്യത്തിന്‍റെ ആഗോള സ്ഥാനം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്​ എക്സിബിഷൻ മികച്ച സംഭാവന ചെയ്യുന്നതായും ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ എക്സിലുടെ അറിയിച്ചു. മന്ത്രിസഭ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി നാഷനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്​ ഫണ്ട്​ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്​ അംഗീകാരം നൽകിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി. ‘ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക്​ നൽകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇതാണ്​​. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്​ മികച്ച അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കും ഭാവി വിജയത്തിനും പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യും’.- ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് കുറിച്ചു.

    ദേശീയ വ്യവസായ നയം നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരോഗതിയും മന്ത്രിസഭ യോഗം അവലോകനം ചെയ്​തു. വ്യവസായ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ നിക്ഷേപം 110 ശതകോടി ദിർഹം കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്​. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ 224 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനവാണ്​ ഉണ്ടായത്​. വ്യവസായ കയറ്റുമതി 197 ശതകോടിയിലെത്തി. യു.എ.ഇയുടെ ജി.ഡി.പിയിൽ 210 ശതകോടി ദിർഹമിന്‍റെ സംഭാവനയാണ്​ വ്യവസായ മേഖല നൽകുന്നത്​. 2031ഓടെ ഇത്​ 300 ശതകോടിയിലെത്തിക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ തലമുറക്കിടയിൽ ദേശീയ അസ്​തിത്വം ശക്​തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ 70ലധികം സംരംഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയ അസ്തിത്വ നയത്തിനും കാബിനറ്റ്​ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്​.

    Girl in a jacket

