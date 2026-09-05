ദേശീയദിനം: ആഘോഷങ്ങളില് പങ്കാളികളാവാന് കമ്യൂണിറ്റി വര്ക്ക്ഷോപ്പുകള്text_fields
അബൂദബി: യു.എ.ഇയുടെ 55ാമത് ദേശീയദിനം (ഈദ് അല് ഇത്തിഹാദ്) ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി താമസക്കാര്ക്ക് തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും ആശയങ്ങളും പങ്കുവെക്കാനും ആഘോഷങ്ങളുടെ രൂപരേഖ തയാറാക്കുന്നതില് പങ്കാളികളാകാനും അവസരം. ഇതിനായി സെപ്റ്റംബര് 10 മുതല് രാജ്യത്തെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിലുമായി എട്ട് കമ്യൂണിറ്റി വര്ക്ക്ഷോപ്പുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ഫുജൈറ: സെപ്റ്റംബര് 10, 11, റാസല്ഖൈമ: സെപ്റ്റംബര് 12, ഷാര്ജ: സെപ്റ്റംബര് 13, അജ്മാന്: സെപ്റ്റംബര് 14, ഉമ്മുല് ഖുവൈന്: സെപ്റ്റംബര് 15, ദുബൈ: സെപ്റ്റംബര് 18, 19, അല് ഐന്: സെപ്റ്റംബര് 20, 21, അബൂദബി: സെപ്റ്റംബര് 23, 24 എന്നിങ്ങനെയാണ് വര്ക്ക്ഷോപ്പ് ഷെഡ്യൂള്. താൽപര്യമുള്ളവര് ഈദ് അല് ഇത്തിഹാദിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്ലൈനായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണം. രജിസ്ട്രേഷന് അവസാന തീയതി: സെപ്റ്റംബര് 8, ചൊവ്വാഴ്ച. അപേക്ഷകള് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ ഈദ് അല് ഇത്തിഹാദ് സംഘാടകര് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. സീറ്റുകള് പരിമിതമായതിനാല് മുന്കൂട്ടി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് മുന്ഗണന ലഭിക്കും.
എല്ലാവരുടെയും ആശയങ്ങളും ഓര്മകളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങളെ കൂടുതല് ജനകീയമാക്കുകയാണ് ഈ വര്ക്ക്ഷോപ്പുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് 55ാമത് ഈദ് അല് ഇത്തിഹാദ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആന്റ് ക്രിയേറ്റീവ് അഫയേഴ്സ് ഡയറക്ടര് ഈസ അല് സുബൂസി വ്യക്തമാക്കി.
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