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    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 11:04 AM IST

    നേപ്പാളിന് ഒരുകോടി ഡോളർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് യു.എ.ഇ

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    നേപ്പാളിന് ഒരുകോടി ഡോളർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് യു.എ.ഇ
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    അബൂദബി: നേപ്പാളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അടിയന്തര സഹായവുമായി യു.എ.ഇ. പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്‌യാന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരം യു.എ.ഇ എയ്ഡ് ഏജൻസി വഴി ഒരു കോടി യു.എസ് ഡോളറിന്‍റെ അടിയന്തര സഹായമാണ് യു.എ.ഇ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    നിരവധിയാളുകളുടെ മരിച്ച ദുരന്തത്തിൽ പലർക്കും ഗുരുതര പരിക്കുകളേറ്റു. നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്​. ഇതിനൊപ്പം, വലിയ അളവിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായ പ്രകൃതിദുരന്തത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആശ്വാസനടപടി. മനുഷ്യത്വപരമായ ഐക്യദാർഢ്യവും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയ യു.എ.ഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇത്തരമൊരു അടിയന്തര ഇടപെടലിന് പിന്നിലെന്ന് യു.എ.ഇ എയ്ഡ് ഏജൻസി ചെയർമാൻ ഡോ. താരിഖ് അഹമ്മദ് ആൽ അമീരി വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:nepalaidgulfUAE
    News Summary - UAE announces $10 million aid to Nepal
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