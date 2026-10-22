യുഎഇ യാത്രക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഇനി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ

യുഎഇ യാത്രക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഇനി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽtext_fields
ദുബൈ: യുഎഇയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇനി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വാറ്റ് റീഫണ്ട് നടപടികൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാം. ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി പ്ലാനറ്റ് ടാക്സ് ഫ്രീയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലുള്ള പുതിയ ടാക്സ് റീഫണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചത്. എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നടപടികൾ ലളിതമാക്കുകയും കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം.
അബൂദബി സായിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ റീഫണ്ട് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്.
ടാക്സ് റീഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ എന്തുചെയ്യണം?
1. യാത്രക്ക് മുമ്പ് ‘പ്ലാനറ്റ്’ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക
യു.എ.ഇയിലെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായുള്ള ടാക്സ് റീഫണ്ട് സംവിധാനമായ ‘പ്ലാനറ്റ്’ ആപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. തുടർന്ന് ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകണം.
2. വിമാനത്താവളത്തിലെ ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക
വിമാനത്താവളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സ് റീഫണ്ട് സേവനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യു.ആർ കോഡ് പ്ലാനറ്റ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യണം. തുടർന്ന് റീഫണ്ട് നടപടികൾ ആപ്പിലൂടെ ആരംഭിക്കാം.
3. പരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്മാർട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് പോകുക
എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും നേരിട്ടുള്ള പരിശോധന ആവശ്യമില്ല. വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെയോ ഇടപാടുകളുടെയോ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പരിശോധന വേണമെങ്കിൽ ആപ്പിലൂടെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും. തുടർന്ന് പ്ലാനറ്റ് സ്മാർട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് പോകണം.
അവിടെ മുഖം സ്കാൻ ചെയ്ത് യാത്രക്കാരന്റെ തിരിച്ചറിയലും ഇടപാട് വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കും. ഇതിലൂടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചറിയൽ നടപടികൾ ആവർത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കുറയും.
പരിശോധന ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപാടുകൾക്ക് ആപ്പിലെ രജിസ്ട്രേഷനും വിമാനത്താവളത്തിലെ ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാനിങ്ങും മതിയാകും. റീഫണ്ട് അപേക്ഷ ആപ്പിലൂടെ നേരിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാനും തുക ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും.
എത്ര ശതമാനം വാറ്റ് തിരികെ ലഭിക്കും?
യു.എ.ഇയിൽ മിക്ക സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ വാറ്റ് നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനമാണ്. നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് യോഗ്യമായ ടൂറിസ്റ്റ് റീഫണ്ട് പദ്ധതിയിലൂടെ വാറ്റ് തിരികെ ലഭിക്കാം. എന്നാൽ വാങ്ങിയ തുകയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം മുഴുവനും റീഫണ്ടായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. വാങ്ങലിന്റെ യോഗ്യത, പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനകൾ, ബാധകമായ സേവനച്ചാർജുകൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.
വിനോദസഞ്ചാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
യാത്രക്ക് മുമ്പ് പ്ലാനറ്റ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക.
പാസ്പോർട്ടും വാങ്ങലുകളുടെ ടാക്സ് ഫ്രീ രേഖകളും ആവശ്യമായാൽ ഹാജരാക്കാൻ തയ്യാറാക്കുക.
വിമാനത്താവളത്തിലെ റീഫണ്ട് സേവനകേന്ദ്രങ്ങളിലെ ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക.
ആപ്പിൽ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ നിർദേശിച്ച സ്മാർട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് പോകുക.
വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഉടൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക; അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതിരിക്കുക.
നികുതി സേവനങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയതെന്ന് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. സർക്കാർ സേവനങ്ങളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയും പേപ്പർ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ‘ഡിജിറ്റൽ സീറോ ബ്യൂറോക്രസി’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണിത്.