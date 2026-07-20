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    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 July 2026 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 12:08 PM IST

    980 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി യു.എ.ഇ സഹായ ട്രക്കുകൾ ഗസ്സയിൽ

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    980 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി യു.എ.ഇ സഹായ ട്രക്കുകൾ ഗസ്സയിൽ
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    ദുബൈ: 980 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി യു.എ.ഇയുടെ അഞ്ച് മാനുഷിക സഹായ സംഘങ്ങളുടെ വാഹനവ്യൂഹം ഈയാഴ്ച ഗസ്സ മുനമ്പിൽ പ്രവേശിച്ചു. ‘ഓപറേഷൻ ഷിവൽറസ് നൈറ്റ് 3’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആകെ 62 ട്രക്കുകളിലായാണ് ഇത്രയും സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക്​ തുടർച്ചയായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും ഗസ്സയിലെ കടുത്ത മാനുഷിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമുള്ള യു.എ.ഇയുടെ നിരന്തര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണിത്​.

    ഭക്ഷ്യസഹായം, താൽക്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾക്കായുള്ള സാമഗ്രികൾ, മരുന്നുകൾ, മറ്റ് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ട്രക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ നഗരമായ അൽ അരീശിലുള്ള യു.എ.ഇ മാനുഷിക സഹായ സംഘം, അവിടുത്തെ യു.എ.ഇ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ എയ്ഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സെന്റർ വഴിയാണ് ഈ വാഹനവ്യൂഹം സജ്ജമാക്കി അയക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും എത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ്​ സംയോജിത സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

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    TAGS:GazatruckgulfUAErelief supplies
    News Summary - UAE aid trucks arrive in Gaza with 980 tons of relief supplies
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