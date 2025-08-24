Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Aug 2025 11:45 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 11:46 AM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ന്

    നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണ്​
    യു.​എ.​ഇ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​നി​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ (​ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ദു​ബൈ: 2026ലെ ​ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി റു​മാ​നി​യ​ന്‍ കോ​ച്ച് കോ​സ്മി​ന്‍ ഒ​ല​റോ​യ്‌​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ദി ​വൈ​റ്റ് ടീം(​അ​ല്‍ അ​ബി​യ​ള്) പ​ട​പ്പു​റ​പ്പാ​ടി​ന്. ഏ​ഷ്യ​ന്‍ യോ​ഗ്യ​ത നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 11ന് ​ഒ​മാ​നു​മാ​യും 14ന് ​ഖ​ത്ത​റു​മാ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കും. ഖ​ത്ത​ര്‍ ജാ​സിം ബി​ന്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് വേ​ദി. യു.​എ.​ഇ ഗ്രൂ​പ്പ്(​എ) ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യാ​ല്‍ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യാ​ല്‍ പ്ലേ​ഓ​ഫി​ന് വേ​ണ്ടി കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​ക്കാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​നം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന ഗോ​ള്‍കീ​പ്പ​ര്‍ ഖാ​ലി​ദ് ഈ​സ​യാ​ണ് ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍.

    ലൂ​ക്കാ​സ് പി​മെ​ന്റ, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍ സാ​ലി​ഹ്, ഫാ​ബി​യോ ലി​മ, ഹാ​രി​ബ് അ​ബ്ദു​ല്ല, അ​ബ്ദു​ല്ല റ​മ​ദാ​ന്‍, അ​ലി സാ​ലി​ഹ്, സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ആ​ദി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ചു ഗോ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് യു.​എ.​ഇ ഖ​ത്ത​റി​നെ ത​ക​ര്‍ത്തി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​നോ​ട് സ​മ​നി​ല​യാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​ക​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന യു.​എ.​ഇ ഏ​ഷ്യ​ന്‍ റാ​ങ്കി​ങി​ല്‍ 10-ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഫി​ഫ റാ​ങ്കിം​ഗി​ല്‍ 67-ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. ഏ​ക ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​വേ​ശ​നം ഇ​റ്റാ​ലി​യ 1990ല്‍ ​ആ​യി​രു​ന്നു. ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ടു​ത്ത മാ​സം നാ​ലി​ന് സി​റി​യ​യെ​യും എ​ട്ടി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും ദു​ബൈ സ​അ​ബീ​ല്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ നേ​രി​ടും. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ മു​ന്‍ കോ​ച്ച് പോ​ളോ ബെ​ന്റൊ​യു​ടെ(​പോ​ര്‍ച്ചു​ഗ​ല്‍) പു​റ​ത്താ​ക​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഷാ​ര്‍ജ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ കോ​ച്ച്​ കൂ​ടി​യാ​യ ഒ​ല​റോ​ക്ക്​ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റും ഒ​മാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്‍ ഒ​ട്ടും പി​ന്നി​ല​ല്ല. ജി​ദ്ദ​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പ് ബി​യി​ല്‍ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വ​രും മ​ത്സ​രി​ക്കും. ഏ​ഴാം ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന സൗ​ദി​ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സാ​ധ്യ​ത. ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യും മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ്. ഗ്രൂ​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക. ഇ​രു ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ ത​മ്മി​ല്‍ ര​ണ്ട് ലെ​ഗ് വീ​തം മ​ത്സ​രി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ പി​ന്നീ​ട് ആ​ഫ്രി​ക്ക-​ലാ​റ്റി​ന്‍ അ​മേ​രി​ക്ക-​ഓ​ഷ്യാ​നി​ക്-​കോ​ണ്‍കാ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ലു ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ന്റ​ര്‍ കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ല്‍ പ്ലേ​ഓ​ഫി​ല്‍ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഇ​തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കും യോ​ഗ്യ​ത ല​ഭി​ക്കും. ഏ​ഷ്യ​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള എ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​റാ​നും ഉ​സ്‌​ബെ​ക്കി​സ്ഥാ​നും ജ​പ്പാ​നും ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യും ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യും ജോ​ർ​ഡ​നും മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും നേ​ര​ത്തെ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2026ല്‍ ​കാ​ന​ഡ-​മെ​ക്‌​സി​ക്കോ-​യു.​എ​സ്.​എ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് വേ​ദി​യാ​വു​ന്ന​ത്.

