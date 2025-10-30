Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:00 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ സ്വി​മ്മി​ങ്​ പൂ​ളി​ൽ വീ​ണ്​ ര​ണ്ടു​ വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന് ദാരുണാന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ സ്വി​മ്മി​ങ്​ പൂ​ളി​ൽ വീ​ണ്​ ര​ണ്ടു​ വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന് ദാരുണാന്ത്യം
    cancel
    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: ദി​ബ്ബ അ​ൽ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​മി​ലെ സ്വി​മ്മി​ങ്​ പൂ​ളി​ൽ വീ​ണ്​ സ്വ​ദേ​ശി കു​ഞ്ഞ്​ മ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ കു​ടും​ബ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​നി​ടെ​ ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും കു​ടും​ബം ഇ​വി​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​റു​ണ്ട്.

    എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ൽ​പ സ​മ​യ​ത്തെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​ത്. കു​ഞ്ഞ്​ പൂ​ളി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ പൂ​ളി​ൽ വീ​ണ​ത്. വെ​ളി​ച്ച​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു പൂ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​വീ​ണ​ത്​ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death Newsswimming poolfujairahgulf news malayalam
    News Summary - Two-year-old dies after falling into swimming pool in Fujairah
    Similar News
    Next Story
    X