Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Oct 2025 6:17 PM IST
    Updated On
    26 Oct 2025 6:17 PM IST

    ദുബൈയിൽ രണ്ട്​ മോഷ്ടാക്കൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ

    സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്​ മോഷ്ടിച്ച​ 6.6 ലക്ഷം ദിർഹവുമായി രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ശ്രമം
    robbers in dubai
    ദുബൈ എയർപോർട്ടിവെച്ച്​ പിടിയിലായ മോഷ്ടാക്കൾ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്​ മോഷ്ടിച്ച 6.6 ലക്ഷം ദിർഹവുമായി രാജ്യം വിടാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട്​ മോഷ്ടാക്കളെ ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽവെച്ച്​ പൊലീസ്​ പിടികൂടി.

    ബർദുബൈയിലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർധ രാത്രിയായിരുന്നു കവർച്ച. സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പിൻഭാഗത്തെ വഴിയിലൂടെ എത്തിയ മോഷ്ടാക്കൾ മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച്​ വാതിൽ തകർത്ത്​ അകത്തു കടക്കുകയായിരുന്നു. പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നാല്​ ബോക്സുകൾ പൊളിച്ച്​​ 60,000 ദിർഹമും ശേഷം പ്രധാന സേഫ്​ ലോക്കർ തകർത്ത്​ ആറു ലക്ഷം ദിർഹമും മോഷ്ടിച്ച്​ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന്​ രാവിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്​ തുറക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരാണ്​ മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞത്​. ഇവർ ഉടൻ ബർദുബൈ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തു. തുടർന്ന്​ ഫോറൻസിക്​ വിദഗ്​ധർ, സി.ഐ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന പൊലീസ്​ സംഘം ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തുകയും തെളിവെടുപ്പ്​ ആരംഭിക്കുകയുമായിരുന്നു.

    ആളെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ മോഷ്ടാക്കൾ മുഖം മൂടി ധരിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും സി.സി ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയും പൊലീസ്​ അതിവേഗം മോഷ്ടാക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തുടരന്വേഷണത്തിൽ ഇരുവരും മോഷണ മുതലുമായി ദുബൈ എയർപോർട്ട്​ വഴി രാജ്യം വിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന്​ വ്യക്​തമായി. ഉടനെ ദുബൈ എയർപോർട്ട്​ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റിന്‍റെ സഹായത്തോടെ രണ്ട്​ പ്രതികളെയും എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച്​ ബർദുബൈ പൊലീസ്​ അറസ്റ്റുചെയ്യുകയായിരുന്നു.

    മോഷ്ടിച്ച മുഴുവൻ തുകയും പ്രതികളിൽ നിന്ന്​ പൊലീസ്​ കണ്ടെടുകുകയും ചെയ്തു. കേസിൽ തുടർ നടപടികൾക്കായി പ്രതികളെ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷന്​ കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്​. പ്രതികളുടെ പേര്​ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ്​ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മോഷണ വിവരം റിപോർട്ട്​ ചെയ്ത്​ രണ്ട്​ മണിക്കൂറിനകം ​പ്രതികളെ പിടികൂടാനും മോഷണമുതൽ പൂർണമായും വീണ്ടെുക്കാനും സാധിച്ചതിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്​ ഉടമ നന്ദി അറിയിച്ചു.

