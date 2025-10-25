Begin typing your search above and press return to search.
    25 Oct 2025 8:55 PM IST
    25 Oct 2025 8:55 PM IST

    മയക്കുമരുന്ന്​ കൈവശംവെച്ച കേസിൽ രണ്ട്​ ​പേർക്ക്​ ജയിൽ ശിക്ഷ

    -​പ്രതികൾ പിടിയിലായത്​ കുഴിച്ചിട്ട മയക്കുമരുന്ന്​ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ
    മയക്കുമരുന്ന്​ കൈവശംവെച്ച കേസിൽ രണ്ട്​ ​പേർക്ക്​ ജയിൽ ശിക്ഷ
    ദുബൈ: മയക്കുമരുന്ന്​ കൈവശംവെക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ട്​ പേർക്ക്​ ദുബൈ അപ്പീൽ കോടതി ജയിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഒന്നാംപ്രതിക്ക്​ 12 വർഷവും രണ്ടാംപ്രതിക്ക്​ അഞ്ച്​ വർഷവുമാണ്​ ശിക്ഷ. രണ്ട്​ പേരും ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം വീതം പിഴ അടക്കുകയും വേണം. ശിക്ഷ കാലാവധിക്ക്​ ശേഷം രണ്ട്​ വർഷത്തേക്ക്​ ഫണ്ട്​ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതികൾക്ക്​ നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​.

    അറബ്​ വംശജരാണ്​ ​പ്രതികൾ. അൽ വഹിദ ​ഭാഗത്ത്​ ഇടനിലക്കാരൻ​ കുഴിച്ചിട്ട മയക്കുമരുന്ന്​ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരും ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടിയിലാകുന്നത്​. ​രാത്രി ​പട്രോളിങ്​ നടത്തുന്നതിനിടെ​ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട്​ പേർ നിലം കുഴിക്കുന്നത്​ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട പൊലീസ്​ പരിശോധന നടത്തുകയും രണ്ട്​ പേരേയും പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു.

    പ്രതികളിൽ ഒരാൾ മയക്കുമരുന്ന്​ ഉപയോഗിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ഒരാളുടെ കൈവശം 20 ഗ്രാം ഹാഷിഷും രണ്ടാമത്തെ ​ആളുടെ കൈയിൽ നിന്ന്​ ഹാഷിഷ്​, കൊക്കൈൻ ഉൾപ്പെടെ 100 ഗ്രാം മയക്കുമരുന്നും കണ്ടെത്തി. ഒരു പ്രതി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ്​ അതിവേഗം പിടികൂടി. അന്വേഷണ ഭാഗമായി പ്രതികളെ നർകോട്ടിക്സ്​ കൺട്രോൾ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റിന്​ കൈമാറി.

    ഫോറൻസിക്​ പരിശോധനയിൽ രണ്ട്​ പേരും മയക്കുമരുന്ന്​ ഉപയോഗിച്ചതായി വ്യക്​താവുകയും ചെയ്തു. അജ്ഞാനമായ ആളിൽ നിന്ന്​ വാട്​സാപ്പ്​ വഴിയാണ്​ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ മയക്കുമരുന്ന്​ വാങ്ങിയതെന്ന്​ പിന്നീട്​ നടന്ന അ​ന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ബാങ്ക്​ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി​ പണം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മയക്കുമരുന്ന്​ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതാണ്​ രീതി.

