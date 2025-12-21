Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:48 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ്​​ ര​ണ്ടു പേ​ർ മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്​ ദു​ര​ന്തം
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ്​​ ര​ണ്ടു പേ​ർ മ​രി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ്​​ ​ മ​രി​ച്ചു. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ദു​ര​ന്ത​​മെ​ന്ന്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​ ​പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധ​വും വി​​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ റൂ​മി​ൽ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​യു​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ ര​ണ്ടു​ പേ​രെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്​ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സി​റ്റി അ​തോ​റി​റ്റി വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Two people died of electrocution in Sharjah
    Similar News
    Next Story
    X