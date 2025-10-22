Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Oct 2025 10:04 AM IST
    22 Oct 2025 10:04 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പു​തി​യ ര​ണ്ട് മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പു​തി​യ ര​ണ്ട് മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ക്കു​ന്നു
    നാ​ചു​റ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി മ്യൂ​സി​യം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് സാം​സ്കാ​രി​ക ജി​ല്ല​യി​ല്‍ അ​ടു​ത്ത മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ര​ണ്ട് മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ള്‍. നാ​ചു​റ​ല്‍ ഹി​സ്റ്റ​റി മ്യൂ​സി​യം ന​വം​ബ​ര്‍ 22ന് ​തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ സാ​യി​ദ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ മ്യൂ​സി​യം ഡി​സം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നി​ന് തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. 35,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് നാ​ചു​റ​ല്‍ ഹി​സ്റ്റ​റി മ്യൂ​സി​യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബി​ങ് ബാ​ങ്, സൗ​ര സം​വി​ധാ​നം, ജീ​വ ഉ​ത്ഭ​വം, ഡൈ​നോ​സ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ​യ​വും അ​ന്ത്യ​വും, ഭൂ​മി​യി​ലെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം തു​ട​ങ്ങി 1380 കോ​ടി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ ​സ്റ്റോ​റി ഓ​ഫ് എ​ര്‍ത്ത്, ദ ​ഇ​വോ​ള്‍വി​ങ് വേ​ള്‍ഡ്, ഔ​വ​ര്‍ വേ​ള്‍ഡ്, റ​സി​ലി​യ​ന്റ് പ്ലാ​ന​റ്റ്, എ​ര്‍ത്​​സ് ഫ്യൂ​ച്ച​ര്‍ എ​ന്നീ പ്ര​ധാ​ന ഗാ​ല​റി​ക​ളും ദ ​പാ​ലി​യോ ലാ​ബ്, ദ ​ലൈ​ഫ് സ​യ​ന്‍സ് ലാ​ബ്, അ​റേ​ബ്യാ​സ്​ ക്ലൈ​മ​റ്റ്, ബി​യോ​ണ്ട് ദ ​ഹൊ​റൈ​സ​ണ്‍, ദ ​ഹ്യൂ​മ​ണ്‍ സ്‌​റ്റോ​റി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഉ​പ ഗാ​ല​റി​ക​ളും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വും. എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ര്‍ണാ​യ​ക നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ലീ​ഫ അ​ല്‍ മു​ബാ​റ​ക് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​യി​ദ് ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യം പു​ലി​റ്റ്‌​സ​ര്‍ പ്രൈ​സ് ജേ​താ​വാ​യ ആ​ര്‍ക്കി​ടെ​ക്ട് ലോ​ര്‍ഡ് നോ​ര്‍മ​ന്‍ ഫോ​സ്റ്റ​റാ​ണ്​ രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്ത​ത്. അ​ല്‍ ഐ​നി​ലെ ജ​ബ​ല്‍ ഹ​ഫീ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം വ​ര്‍ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ശി​ലാ​യു​ഗ ഉ​പ​ക​ര​ണം മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്. അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണ് മ്യൂ​സി​യം. 67 ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​ര്‍ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ടൈ​റ​ന്നോ​സ​റ​സ് റെ​ക്‌​സ് സ്‌​കെ​ല്‍ട്ട​ണ്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​പൂ​ര്‍വം വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക. ഭൂ​മി​യു​ടെ പി​റ​വി മു​ത​ല്‍ ഭാ​വി ലോ​കം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​വ​രെ വി​വി​ധ ഗാ​ല​റി​ക​ള്‍ ന​മ്മോ​ടു പ​റ​യും. ഭൂ​മി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ളം​ത​ല​മു​റ​യെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു കൂ​ടി​യാ​വും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം.

