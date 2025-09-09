Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Sept 2025 7:13 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 7:13 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ രണ്ട്​ പുതിയ സഹമന്ത്രിമാർ​

    ലാന നുസൈബയും സഈദ്​ അൽ ഹാജിരിയുമാണ്​ മന്ത്രിമാർ
    യു.എ.ഇയിൽ രണ്ട്​ പുതിയ സഹമന്ത്രിമാർ​
    ലാന നുസൈബ, സഈദ്​ അൽ ഹാജിരി

    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ പുതുതായി രണ്ട്​ സഹമന്ത്രിമാരെ നിയമിച്ച്​ യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡൻറും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം. ലാന നുസൈബ, സഈദ്​ അൽ ഹാജിരി എന്നിവരെയാണ്​ സഹമന്ത്രിമാരായി നിയമിച്ചതെന്ന്​ എക്സ്​ അക്കൗണ്ട്​ വഴി വ്യക്​തമാക്കിയത്​.

    യു.എ.ഇ ​പ്രസിഡൻറ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ്​ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലേയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഇരുവർക്കും എല്ലാ വിജയവും ആശംസിക്കുന്നതായും, അതോടൊപ്പം ദേശീയതലത്തിലെ എല്ലാ ടീമംഗങ്ങൾക്കും ആശംസ അറിയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    TAGS:uae vice presidentsheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyannew MinistersUAESheikh Mohammed Bin Rashid Al MaktoumX Account
    News Summary - Two new ministers of state in the UAE
