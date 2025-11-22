Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    22 Nov 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 8:29 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ പു​തി​യ ര​ണ്ട്​ മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ തു​റ​ക്കും

    ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​ർ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ടി​ലെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി 40 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ദു​ബൈ​യി​ൽ പു​തി​യ ര​ണ്ട്​ മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ തു​റ​ക്കും
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട്​ മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ തു​റ​ക്കും. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​ർ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ട്​ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 40 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ ഡി​സം​ബ​ർ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ൽ മ​ജ്​​ലി​സ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കും ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ സ്​​​ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്​ പു​തി​യ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​വും. പു​തി​യ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ട്​ ശൈ​ഖ്​ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ സ്ട്രീ​റ്റ്, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ ഡി​സം​ബ​ർ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ല​സ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, അ​ൽ മ​ജ്​​ലി​സ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും.

    ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ശൈ​ഖ്​ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റു​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ലം 2026 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കും. ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റ്,​ അ​ൽ മ​ജ്​​ലി​സ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ ഡി​സം​ബ​ർ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് നീ​ളു​ന്ന ര​ണ്ട്​ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ 2026 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ട്രാ​ഫി​ക്​ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​രി​ത​ല ഇ​ന്‍റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നാ​യി​ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ട്​ മാ​റ്റു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    5000 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച്​ പാ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ജ​ങ്​​ഷ​ന്‍റെ ശേ​ഷി ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കും. കൂ​ടാ​തെ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര സ​മ​യം ആ​റ്​ മി​നി​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​രു മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​യും. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ഗ​താ​ഗ​ത കാ​ല​താ​മ​സം 12 മി​നി​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ 90 സെ​ക്ക​ൻ​ഡാ​യും കു​റ​യും.

