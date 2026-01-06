Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ജ്മാ​നി​ല്‍ പു​തി​യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 9:53 AM IST

    അ​ജ്മാ​നി​ല്‍ പു​തി​യ ര​ണ്ട് പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    യാ​ത്രാ​സ​മ​യം 60 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​യും
    അ​ജ്മാ​നി​ല്‍ പു​തി​യ ര​ണ്ട് പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    അ​ജ്മാ​നി​ല്‍ പു​തു​താ​യി തു​റ​ന്ന പാ​ലം

    Listen to this Article

    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്മാ​നി​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ പു​തി​യ ര​ണ്ട് പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ന്നു. 3.2 കി.​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് റോ​ഡി​ൽ 800 മീ​റ്റ​ർ പാ​ല​വും ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് റോ​ഡി​ൽ 1,100 മീ​റ്റ​ർ അ​ൽ ഹ​മീ​ദി​യ പാ​ല​വും പു​തു​താ​യി തു​റ​ന്ന ര​ണ്ട് അ​ണ്ട​ർ-​ബ്രി​ഡ്ജ് ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ്സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ യാ​ത്രാ​സ​മ​യം 60 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കാ​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് സി​റ്റി, അ​ൽ ഹ​മീ​ദി​യ, അ​ൽ റ​ഖൈ​ബ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് സി​റ്റി​യി​ലെ സാ​യി​ദ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മു​ച്ച​യം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ജ്മാ​ന്‍റെ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ, സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം, കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ, ലൈ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​യോ​ജി​ത മ​ഴ​വെ​ള്ള ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് ശൃം​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsajmangulf
    News Summary - Two new bridges open in Ajman
    Similar News
    Next Story
    X