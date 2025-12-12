Begin typing your search above and press return to search.
    
    date_range 12 Dec 2025 6:48 AM IST
    
    date_range 12 Dec 2025 6:51 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ര​ണ്ട്​ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ

    മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ, സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി​ കോ​ട​തി​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ര​ണ്ട്​ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ
    ബൈ​ത്തു​ൽ ഇ​ലോ​വ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ മീ​റ്റി​ങ്

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ പു​തു​താ​യി ര​ണ്ട്​ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്കും. ക​ൽ​ബ, അ​ൽ​ദൈ​ദ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ബൈ​ത്തു​ൽ ഇ​ലോ​വ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ മീ​റ്റി​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​വും നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കി​നെ ശൈ​ഖ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥി​ര​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നീ​തി​യു​ക്ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ ഒ​രു നീ​തി​ന്യാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള പൊ​തു​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യം, ഏ​കീ​കൃ​ത മീ​ഡി​യ മെ​സേ​ജി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ലോ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ ജോ​ലി​ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ക, നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ സു​ഗ​മ​മാ​യി കോ​ട​തി​ക​ളെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ കോ​ട​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ, നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പ്, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഒ​രു പു​തി​യ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് രൂ​പം ന​ൽ​കാ​നും കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ജ​സ്റ്റി​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ബി​ൽ​ഡി​ങ്​ ഡോ​മി​ന്‍റെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ ഡി​സൈ​ൻ. മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നും കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Two new appeal courts in Sharjah
