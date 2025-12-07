Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി

    അ​ൽ ബ​തീ​ൻ ബീ​ച്ചി​ലും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​ലു​മാ​ണ് പു​തി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ
    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​ൽ ബ​തീ​ൻ ബീ​ച്ചി​ലും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​ലും വി​നോ​ദ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ര​ണ്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ത പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.സ​മു​ദ്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഹോ​ബി​ക​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​നോ​ദ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ഓ​രോ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​നും ആ​കെ 190 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ണ്ട്, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് 45 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഫ്ര​ണ്ടേ​ജ് ഉ​ണ്ട്. ര​ണ്ട് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും രാ​വി​ലെ ആ​റ് മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 വ​രെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നി​ടും. കൂ​ടാ​തെ വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ഫ​ദ​ൽ അ​ൽ മെ​ഹൈ​ർ​ബി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന മി​ക​ച്ച വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.പു​തി​യ ര​ണ്ട് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​നോ​ദ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 15 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി അ​റി​യി​ച്ചു.സി​റ്റി ഗാ​ർ​ഡ​ന് മു​ന്നി​ൽ ഒ​ന്ന്, ലേ​ക്ക് ഗാ​ർ​ഡ​ന് മു​ന്നി​ൽ നാ​ല്, ഫോ​ർ​മ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ന് മു​ന്നി​ൽ മൂ​ന്ന്, അ​ൽ നൊ​ഷ പാ​ർ​ക്കി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഒ​ന്ന്, സ​റൂ​ഹ് ട​വേ​ഴ്‌​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഒ​ന്ന്, അ​ൽ ബ​തീ​ൻ ബീ​ച്ചി​ലെ​യും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​ലെ​യും ര​ണ്ട് പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് വി​നോ​ദ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ലി​ന്യ കു​ട്ട​ക​ൾ, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, വാ​ട്ട​ർ കൂ​ള​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വി​നോ​ദ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ആ​റ് പൊ​തു നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​നോ​ദ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ലൈ​നും വ​ടി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ല​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള നി​രോ​ധി​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ല. സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളോ ഗ്ലാ​സ് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് സൈ​റ്റ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    നി​യു​ക്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പു​ക​വ​ലി അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​കൂ. പൊ​തു സ്വ​ത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്താ​തെ​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​തെ​യും ഇ​വി​ടെ സ​മ​യം ചെ​ല​വി​ട​ണ​മെ​ന്നും, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളോ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ ക​ണ്ടാ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​നോ​ദ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ൻ​സി ന​ൽ​കു​ന്ന ലൈ​സ​ൻ​സി​ന് താം ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം മു​ഖേ​ന അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം.

