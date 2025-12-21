Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:01 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:01 PM IST

    ദുബൈയിൽ രണ്ട്​ പാലങ്ങൾ കൂടി തുറന്നു

    യാത്ര സമയം 10 മിനിറ്റിൽ നിന്ന്​ രണ്ട്​ മിനിറ്റായി കുറയും
    ദുബൈയിൽ രണ്ട്​ പാലങ്ങൾ കൂടി തുറന്നു
    ആർ.ടി.എ പുതുതായി തുറന്ന മേൽപാലങ്ങൾ

    ദുബൈ: നഗരത്തിൽ രണ്ട്​ മേൽപാലങ്ങൾ കൂടി ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു. ട്രേഡ്​ സെൻറർ റൗണ്ട്​ എബൗട്ട്​ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമാണം പൂർത്തിയായ പാലങ്ങളാണ്​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) തുറന്നുനൽകിയത്​. സെക്കൻഡ്​ ഡിസംബർ സ്​ട്രീറ്റിൽ നിന്ന്​ ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡ്​, അൽ മജ്​ലിസ്​ സ്​ട്രീറ്റ്​ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗത നീക്കം സുഗമമാകാൻ പാലം സഹായകമാവും. ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര സമയം 10 മിനിറ്റിൽ നിന്ന്​ രണ്ട്​ മിനിറ്റായും കുറയും. സെക്കൻഡ്​ ഡിസംബർ സ്​ട്രീറ്റിൽ നിന്ന്​ അൽ മജ്​ലിസ്​ സ്​ട്രീറ്റ്​, അൽ മുസ്തഖബൽ സ്​ട്രീറ്റ്​, സഅബീൽ പാലസ്​ സ്​ട്രീറ്റ്​ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര സമയമാണ്​ രണ്ട്​ മിനിറ്റായി കുറയുക. ട്രേഡ്​ സെൻറർ റൗണ്ട്​ എബൗട്ടിലെ ​ഗതാഗതവും കൂടുതൽ സുഗമമാകാൻ പുതിയ പാലങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടും.

    ഇരു ദിശയിലേക്കും രണ്ട്​ ലൈനുകൾ വീതമുള്ള പാലത്തിൻറെ ആകെ നീളം രണ്ട്​ കിലോമീറ്ററാണ്​. മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട്​ 6000 വാഹനങ്ങൾക്ക്​ കടന്നുപോകാനുള്ള ശേഷിയാണ്​ രണ്ട്​ പാലങ്ങൾക്കുമായി ഉള്ളത്​. നിശ്ചയിച്ച തീയതിയുടെ ഒരു മാസം മുമ്പ്​ തന്നെ പാലം തുറന്നു നൽകാൻ ആർ.ടി.എക്ക്​ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ജനുവരി പകുതിയോടെ നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്​. ​ ആകെ 5,000 മീറ്റർ നീളത്തിൽ അഞ്ച്​ പാലങ്ങളുടെ നിർമാണം ആർ.ടി.എ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്​ടോബറിലാണ്​.

    ട്രേഡ്​ സെൻറർ റൗട്ട്​ എബൗട്ടിലെ വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്ക്​ കുറക്കുകയും ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. ശൈഖ്​ ഖലീഫ ബിൻ സായിദ്​ സ്​ട്രീറ്റ്​, ശൈഖ്​ റാശിദ്​ റോഡ്​, സെക്കൻഡ്​ ഡിസംബർ സ്​ട്രീറ്റ്​, സഅബീൽ പാലസ്​ സ്​ട്രീറ്റ്​, അൽ മജ്​ലിസ്​ സ്​ട്രീറ്റ്​ തുടങ്ങിയ അഞ്ച്​ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ജങഷനാണ്​ ട്രേഡ്​ സെൻറർ റൗണ്ട്​ എബൗട്ട്​. നിശ്ചിയിച്ച തീയതിക്ക്​ മുമ്പായി തന്നെ പാലങ്ങളുടെ നിർമാണം അതി​വേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന്​ ആർ.ടി.എ എക്സിക്യുട്ടീവ്​ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്​ ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മതാർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു.

    പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം 50 ശതമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്​. ഇതിൽ രണ്ട്​ പാലങ്ങളാണ്​ നിലവിൽ തുറന്നുനൽകിയിരിക്കുന്നത്​. ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിനെയും ശൈഖ്​ ഖലീഫ ബിൻ സായിദ്​ സ്​ട്രീറ്റിനേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം മാർച്ചിൽ തുറക്കും. മറ്റ്​ രണ്ട്​ പാലങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഒക്​ടോബറിൽ തുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശൈഖ്​ റാശിദ്​ റോഡ്​, അൽ മജ്​സലിസ്​ സ്​ട്രീറ്റിലേക്ക്​ നീളുന്ന സെക്കൻഡ്​ ഡിസംബർ സ്​ട്രീറ്റ്​ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ ഈ പാലം പ്രയോജനപ്പെടും. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇൻറർസെക്ഷനിലെ ശരാശരി കാലതമസം 12 മിനിറ്റിൽ നിന്ന്​ 90 സെക്കൻഡായി കുറക്കുകയും ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ നിന്ന്​ ശൈഖ്​ ഖലീഫ ബിൻ സായിദ്​ സ്​ട്രീറ്റിലേക്കുള്ള യാത്ര സമയം ആറ്​ മിനിറ്റിൽ നിന്ന്​ ഒരു മിനിറ്റായി കുറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്​ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

