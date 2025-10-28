Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകാറിന്‍റെ ടയറിന്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:00 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:00 PM IST

    കാറിന്‍റെ ടയറിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, യുവതിയെ കബളിപ്പിച്ച് 1.95 ലക്ഷം ദിർഹം തട്ടി; ബാങ്ക്​ ഇടപാടുകാരെ കൊളളയടിക്കുന്ന രണ്ടംഗ സംഘം പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫുജൈറ പൊലീസാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്​
    fraud case
    cancel
    camera_alt

    ഫുജൈറ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ ​പ്രതികൾ

    Listen to this Article

    ഫുജൈറ: ബാങ്കിൽ നിന്ന്​ പണം പിൻവലിച്ച്​ മടങ്ങുന്നവരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന രണ്ടംഗ സംഘത്തെ ഫുജൈറ പൊലീസ്​ പിടികൂടി. ബാങ്കിൽ നിന്ന്​ പിൻവലിച്ച പണവുമായി കാറിൽ പോകുകയായിരുന്ന യുവതിയെ കബളിപ്പിച്ച്​ ​ 1.95 ലക്ഷം ദിർഹം തട്ടിയെടുത്ത്​ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ്​ പിടിയിലായത്​.

    ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.50നാണ്​ സംഭവം. പണവുമായി പോകുന്നതിനിടെ കാറിന്​ സമീപത്ത്​ എത്തിയ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ യുവതിയോട്​ പിൻഭാഗത്തെ ടയറിന്​ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്​ അറിയിക്കുന്നു. യുവതി കാറിൽ നിന്ന്​ ഇറങ്ങി പിൻഭാഗത്തെ ടയർ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടാമത്തെയാൾ മറുവശത്തെ ഡോൾ തുറന്ന്​ കാറിൽ നിന്ന്​ പണമടങ്ങിയ ബാഗുമെടുത്ത്​ രക്ഷ​പ്പെടുന്നു. കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടന്ന്​ തിരിച്ചറിഞ്ഞ യുവതി സംഭവം ഉടൻ ഫുജൈറ പൊലീസ്​ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തു.

    സംഭവത്തിന്‍റെ സി.സി ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ​ഫുജൈറ പൊലീസ്​ പ്രത്യേകം ടീം രൂപവത്​കരിച്ച്​ ധ്രുതഗതിയിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങുകയും മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ​പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ഷാർജ എമിറേറ്റിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു കൊള്ള ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രതികൾ. ഇത്​ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഫുജൈറ പൊലീസ്​ ഷാർജ പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച്​ രണ്ട്​ പേരേയും ഉടൻ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

    യുവതിയിൽ നിന്ന്​ മോഷ്ടിച്ച പണവും പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തി. നിയമനടപടികൾക്കായി പ്രതികളെ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികൾക്ക്​ റഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്​. പ്രതികളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പൊലീസ്​ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, ബാങ്കിൽ നിന്ന്​ പണവുമായി പോകുന്നവർ ഇത്തരം തട്ടിപ്പിൽ വീഴുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണ​മെന്ന്​ ഫുജൈറ പൊലീസ്​ അഭ്യർഥിച്ചു.

    അപരിചിതരുമായി ഇടപെടുന്നത്​ ഒഴിവാക്കണം. സംശയകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അടിയന്തരമായി പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും വേണമെന്നും പൊലീസ്​ നിർദേശിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്​റ്റംബറിൽ ഫുജൈറ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി 925 മയക്കുഗുളികകൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട്​ ഏഷ്യൻ വംശജരേയും ഫുജൈറ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:robberyUAE NewsfujairahArrest
    News Summary - Two-member gang arrested for robbing bank customers
    Similar News
    Next Story
    X