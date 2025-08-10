Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 8:04 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 8:04 PM IST

    ദുബൈയിൽ രണ്ട്​ മാളുകളിൽ ‘തടസ്സമില്ലാ പാർക്കിങ്​’; പാർക്കിങ്​ ഫീ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ 150ദിർഹം പിഴ

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ രണ്ട്​ മാളുകളിൽ ‘തടസമില്ലാ പാർക്കിങ്​’ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നു. ദേര സിറ്റി സെന്‍ററിൽ ഇതിനകം ആരംഭിച്ച സംവിധാനം വൈകാതെ മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സിലും തുടങ്ങും. ഇരു മാളുകളിലും തടസമില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾക്ക്​ പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തിറങ്ങാനും സാധിക്കും. പാർക്കിങ്​ ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ നിർത്തേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല. ഓരോ വാഹനത്തിന്‍റെയും നമ്പർ ​പ്ലേറ്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കാമറകൾ ട്രാക്ക്​ ചെയ്യുകയും പ്രവേശന സമയവും പുറത്തുപോകുന്ന സമയവും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പാർക്കിങ്​ ചാർജ്​ ഡ്രൈവർമാർക്ക്​ പെയ്​മെന്‍റ്​ ലിങ്ക്​ സഹിതം എസ്​.എം.എസ്​ വഴി അയക്കുകയും ചെയ്യും.

    അതേസമയം മൂന്നു ദിവസത്തിനകം പാർക്കിങ്​ ഫീ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ 150ദിർഹം പിഴ ചുമത്തപ്പെടും. മാളിൽ നിന്ന്​ പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടാം ദിവസം റിമൈൻഡർ എസ്​.എം.എസും പി​റ്റേന്ന്​ ഫോൺ വിളിയും ഓർമിക്കാനായി ലഭിക്കും. തുടർന്നും അടച്ചില്ലെങ്കിലാണ്​ പിഴ ചുമത്തുകയെന്ന്​ വെബ്​സൈറ്റ്​ വിവരങ്ങൾ വ്യക്​തമാക്കുന്നു. അതേസമയം പാർക്കിങ്​ അനുമതിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്ക്​ ചെയ്​താൽ 1000ദിർഹമാണ്​ പിഴ ചുമത്തപ്പെടുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്​ടോബറിലാണ്​ മാജിദ്​ അൽ ഫുത്തെം ഗ്രൂപ്പ്​ മൂന്ന്​ മാളുകളിൽ തടസ്സമില്ലാ പാർക്കിങ്​ സംവിധാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സ്​, ദേര സിറ്റി സെന്‍റർ എന്നിവക്ക്​ പുറമെ മിർദിഫ്​ സിറ്റി സെൻററിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന്​ അറിയിച്ചിരുന്നു. ദുബൈയിലെ പൊതു പാർക്കിങ്​ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ‘പാർക്കിൻ’ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. അതേസമയം ഈ മാളുക​ളിലെ പാർക്കിങ്​ ഫീസിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന്​ മാജിദ്​ അൽ ഫുത്തൈം വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച്​ ഖലീജ്​ ടൈംസ്​ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു.


    News Summary - Two malls in Dubai have 'unfettered parking'; Dh150 fine for not paying parking fee
