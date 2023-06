അജ്മാനിൽ എണ്ണ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച്​ രണ്ട് മരണം; മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്ക്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അജ്​മാൻ: അജ്​മാനിൽ എണ്ണ ടാങ്ക്​ പൊട്ടിത്തെറിച്ച്​ രണ്ടു​പേർ മരിച്ചു. മൂന്നു പേർക്ക്​ പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചവരും പരിക്കേറ്റവരും ഏഷ്യക്കാരാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഏത്​ രാജ്യക്കാരാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11നാണ്​ സംഭവം. അജ്‌മാൻ ജർഫിലെ ഫാക്ടറിയിൽ വെൽഡിങ് ജോലിക്കിടെയാണ് സ്ഫോടനം. ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരു ടാങ്കിൽ തീപിടിക്കുകയും ഇത്​ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു. സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതാണ്​ അപകട​ കാരണമെന്ന്​ അജ്​മാൻ പൊലീസ്​ മേധാവി മേജർ ജനറൽ ശൈഖ്​ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്​ദുല്ല അൽ നുഐമി പറഞ്ഞു. Show Full Article

Two killed in oil tank explosion in Ajman; Three people were injured