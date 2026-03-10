Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 March 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 9:45 AM IST

    അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ്​ അബൂദബിയിൽ രണ്ട്​ പേർക്ക്​ പരിക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ്​ അബൂദബിയിൽ രണ്ട്​ പേർക്ക്​ പരിക്ക്​
    cancel

    അബൂദബി: എമിറേറ്റിൽ രണ്ടിടത്തായി അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ്​ രണ്ട്​ പ്രവാസികൾക്ക്​ പരിക്കേറ്റതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്​ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ്​ അപകടം. ജോർഡൻ, ജൗജിപ്ത്​ പൗരൻമാർക്കാണ്​ പരിക്ക്​​. ജോർഡൻ പൗരന്​ നിസാര പരിക്കേറ്റത്​ ആദ്യ സംഭവത്തിലാണ്​​. രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ ഈജിപ്​ഷ്യൻ പൗരന്​ കാര്യമായ പരി​ക്കേറ്റതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    സംഭവം നടന്ന ഉടനെ ധ്രുതപ്രതികരണ സേന സ്ഥലത്തെത്തുകയും രണ്ട്​ പേർക്കും​ ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവസ്ഥലം സുരക്ഷിതമാക്കിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന്​ മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്ക്​ സ്ഥിരീകരിച്ച സ്രോതസുളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം. സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും കിംവദന്തികളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്​ വിട്ടുനിൽക്കണം. ജനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ രാജ്യത്തുടനീളം ജാഗ്രത വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നിരീക്ഷണം സജീവമാക്കിയതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsAbu DhabiInjuredgulf
    News Summary - Two injured in Abu Dhabi due to falling debris
    Similar News
    Next Story
    X