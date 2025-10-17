Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    പ്ര​തി​ദി​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ ര​ണ്ടു​ ല​ക്ഷം സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    60 ശ​ത​മാ​നം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്​​ അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളെ
    പ്ര​തി​ദി​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ ര​ണ്ടു​ ല​ക്ഷം സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​​ളേ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ ര​ണ്ടു​ ല​ക്ഷം സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്​ അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റു​​ക​ളേ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 21 ശ​ത​മാ​നം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 19 ശ​ത​മാ​ന​വും ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 18 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു.

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ (12 ശ​ത​മാ​നം), ഫു​ജൈ​റ (15 ശ​ത​മാ​നം), അ​ജ്​​മാ​ൻ (ഒ​മ്പ​ത്​ ശ​ത​മാ​നം), ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ൽ (ആ​റു​ ശ​ത​മാ​നം) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ക​ണ​ക്ക്. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മേ​ള​യാ​യ ജൈ​ടെ​ക്സി​ൽ യു.​എ.​ഇ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ത​ല​വ​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ കു​വൈ​തി​യാ​ണ്​ ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    34.9 ശ​ത​മാ​നം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്. 21.3 ശ​ത​മാ​നം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്​ ധ​ന ഇ​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളേ​യും 14 ശ​ത​മാ​നം ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​​പാ​ദ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യു​മാ​ണ്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​ നേ​രെ 11.6 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ നേ​രെ 6.7 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ ഐ.​ടി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യാ​ണ്.

    പ്ര​തി​ദി​നം 4.8 ശ​ത​മാ​നം സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ്​ ഐ.​ടി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​രെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ല്ലാ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളേ​യും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ കു​​വൈ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള ശ​രാ​ശ​രി ആ​ക്ര​മ​ണ ദൈ​ർ​ഘ്യം ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും ഡേ​റ്റ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ ദൈ​ർ​ഘ്യം 60 മി​നി​റ്റാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഇ​ത്​ 18.53 മി​നി​റ്റാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​രു ഡേ​റ്റ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ശ​രാ​ശ​രി ചെ​ല​വ് 2024ലെ ​ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു.

