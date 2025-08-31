Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 8:47 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:47 PM IST

    മൊബൈൽ ഷോപ്പ്​ ഉടമയെ പറ്റിച്ച്​ പണം തട്ടി; രണ്ട്​ ജീവനക്കാർക്ക്​ തടവും പിഴയും

    ശിക്ഷാകാലാവധിക്ക്​ ശേഷം പ്രതികളെ നാടു കടത്തും
    ദുബൈ: ഐഫോൺ വിൽപനയുടെ പേരിൽ ഷോപ്പ്​ ഉടമയിൽ നിന്ന്​ പണം തട്ടിയ കേസിൽ രണ്ട്​ ജീവനക്കാർക്ക്​ ദുബൈ കോടതി തടവും പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ശിക്ഷാ കാലാവധിക്ക്​ ശേഷം പ്രതികളെ നാടു കടത്താനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. 146,000 ദിർഹമാണ്​ മറ്റൊരാളുമായി ചേർന്ന്​ ജീവനക്കാർ ഷോപ്പുടമയിൽ നിന്ന്​ തട്ടിയെടുത്തത്​. ഉപഭോക്​താവിന്‍റെ വേഷത്തിലെത്തിയ തട്ടിപ്പുകാരൻ 35 ഐഫോൺ 15 പ്രോ വേണമെന്ന്​ കടയുടമയോട്​ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കടയിൽ ഇത്രയധികം ഫോണുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ബിസിനസ്​ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന്​ കരുതി കടയുടമ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നിന്ന്​ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനായി രണ്ട്​ ജീവനക്കാരുടെ കയ്യിൽ 146,000 ദിർഹം നൽകി. ​

    ജീവനക്കാർ ഈ പണം മൊബൈൽ വാങ്ങുന്നതിന്​ പകരം ഉപഭോക്​താവിന്‍റെ വേഷത്തിലെത്തിയ ആളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും പണം അയാൾക്ക്​ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. പകരമായി ഒരാൾക്ക്​ 50,000 ദിർഹവും രണ്ടാമത്തെയാൾക്ക്​ 20,000 ദിർഹം വീതവും നൽകാമെന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ വാഗ്ദാനം. പക്ഷെ, പണം ലഭിച്ച ഉടനെ അയാൾ മുങ്ങി. ഷോപ്പിലെത്തിയ ജീവനക്കാരോട്​ ഒന്നുകിൽ പണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണോ വേണമെന്ന്​ ഷോപ്പുടമ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വൈകിട്ടോടെ എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രതികളുടെ മറുപടി.

    സമയം ഏറെ പിന്നിട്ടിട്ടും ഫോണോ പണമോ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ജീവനക്കാരോട്​ പണം കൈമാറിയ സ്ഥലം കാണിക്കാൻ ഷോപ്പുടമ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്​ അവിടെയെത്തിയെങ്കിലും ആരേയും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതോടെ താൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി മനസിലാക്കിയ ഇദ്ദേഹം പൊലീസിൽ​ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച കോടതി നഷ്ടപ്പെട്ട 146,000 ദിർഹം രണ്ട്​ പ്രതികളും ചേർന്ന്​ കടയുടമക്ക്​ നൽകാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

