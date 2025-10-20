Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 20 Oct 2025 7:44 PM IST
    date_range 20 Oct 2025 7:44 PM IST

    ദുബൈയിൽനിന്ന്​ പുറപ്പെട്ട കാർഗോ വിമാനം അപകടത്തിൽപെട്ട്​ രണ്ട്​ മരണം

    ഹോങ്കോങ്​​ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ്​ അപകടമുണ്ടായത്​
    ദുബൈയിൽനിന്ന്​ പുറപ്പെട്ട കാർഗോ വിമാനം അപകടത്തിൽപെട്ട്​ രണ്ട്​ മരണം
    അപകടത്തിൽപെട്ട കാർഗോ വിമാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ദുബൈയിൽനിന്ന്​ പുറപ്പെട്ട കാർഗോ വിമാനം ഹോങ്കോങ്ങിൽ റൺവേയിൽനിന്ന്​ തെന്നിമാറിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. തുർക്കിയ കമ്പനിയായ എയർ എ.സി.ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എമിറേറ്റ്​സ്​ കാർഗോ വിമാനമാണ്​ ഹോങ്കോങ്​​ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച അപകടത്തിൽപെട്ടത്​.

    ഹോങ്കോങ്​ വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരാണ്​ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്​. റൺവേയിൽനിന്ന്​ തെന്നിമാറിയ വിമാനം ജീവനക്കാർ സഞ്ചരിച്ച സുരക്ഷ പട്രോളിങ്​ വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനം അപകടത്തെതുടർന്ന്​ റൺവേക്ക്​ സമീപം കടലിൽ വീണതായി ഹോങ്കോങ്​​ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. അതേസമയം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ്​.

    അപകടസമയത്ത്​ വിമാനത്തിൽ ചരക്ക്​ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ്​ റിപ്പോർട്ട്​. പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 3.50നാണ്​ അപകടമുണ്ടായത്​. 32 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്​ അപകടത്തിൽപെട്ട വിമാനം. ദുബൈ ആൽ മക്​തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ്​ വിമാനം പുറപ്പെട്ടത്​. വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാർ എമിറേറ്റ്​സ്​ ജീവനക്കാരല്ല. അപകടമുണ്ടായ റൺവേ താൽക്കാലികമായി അടച്ചെങ്കിലും വിമാന സർവിസുകളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്​ വിമാനത്താവള അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

