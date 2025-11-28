Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 7:06 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യം

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യം
    ദു​ബൈ: ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തെ സൗ​ജ​ന്യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്​ തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഇ​ള​വ്. വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കൂ​ടി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ഫ​ല​ത്തി​ൽ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​കും. എ​ങ്കി​ലും ബ​ഹു​നി​ല പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ൽ ഖൈ​ൽ ഗേ​റ്റ്​ എ​ൻ -365 എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടി​ല്ല. ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ മ​റ്റു പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഫീ​സു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​കും.

    അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ബൈ മെ​ട്രോ, ട്രാം ​സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യം ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ 29 ശ​നി​യാ​ഴ്ച റെ​ഡ്, ഗ്രീ​ൻ ലൈ​നു​ക​ൾ പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ പി​റ്റേ​ന്ന്​ പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​രു മ​ണി​വ​രെ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തും. ന​വം​ബ​ർ 30 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ പി​റ്റേ​ന്ന്​ പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​രു മ​ണി​വ​രെ സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​കും. തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചി​ന്​ സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​ങ്ങും. പി​റ്റേ​ന്ന്​ ഒ​രു മ​ണി​വ​രെ സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​രും. 29ന്​ ​രാ​വി​ലെ ആ​റു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​രു മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ട്രാം ​സ​ർ​വി​സ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ ഒ​രു മ​ണി​വ​രെ​യും സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​കും. തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന്​ തു​ട​ങ്ങി രാ​ത്രി ഒ​രു​മ​ണി​വ​രെ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തും. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ബ​സു​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വി​സ്​ സ​മ​യം എ​സ്​​ഹെ​യി​ൽ ആ​പ്പി​ൽ അ​പ്​​ഡേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യും.

    ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ക​സ്റ്റ​മ​ർ ഹാ​പ്പി​ന​സ്​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​മ്മു റ​മൂ​ൽ, ദേ​ര, അ​ൽ ബ​ർ​ഷ, അ​ൽ ത​വാ​ർ, ആ​ർ.​ടി.​എ ആ​സ്ഥാ​നം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക​സ്റ്റ​ർ ഹാ​പ്പി​ന​സ്​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Two days of free parking in Dubai
