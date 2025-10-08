Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ഇന്‍റർപോൾ തേടുന്ന രണ്ട്​ കുറ്റവാളികളെ ബെൽജിയത്തിന്​ കൈമാറി; റെഡ്​ നോട്ടീസിനെ തുടർന്ന്​ പൊലീസ്​ ഇവരെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു

    Criminals,Interpol,Extradition,Belgium,Wanted, യു.എ.ഇ, ഇന്റർപോൾ,ദുബൈ പോലിസ്
    ദുബൈ: ഇന്‍റർപോൾ റെഡ്​നോട്ടീസ്​ പുറപ്പെടുവിച്ച രണ്ട്​ രാജ്യന്താര കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടി യു.എ.ഇ അധികൃതർ ബെൽജിയത്തിന്​ കൈമാറി. ദുബൈ പൊലീസും ഷാർജ പൊലീസുമാണ്​ ഇവരെ പിടികൂടിയത്​. ബെൽജിയം പുറപ്പെടുവിച്ച റെഡ്​ നോട്ടീസിനെ തുടർന്നാണ്​ ഇരുവരെയും അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്തത്​. യു.എ.ഇ കോടതിയുടെയും നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെയും അനുമതിയോടെയാണ്​ കുറ്റവാളികളെ കൈമാറാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്​.

    കൈമാറിയവരിൽ ഒരാൾ ബെൽജിയത്തിലെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനായ കുറ്റവാളികളിലൊരാളാണെന്ന്​ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി. ഇയാൾക്കെതിരെ രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്തും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും അടക്കമുള്ള കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്​. രണ്ടാമത്തെയാൾക്കെതിരെ മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്തും കള്ളപ്പണ ഇടപാടും അടക്കമുള്ള കേസുകളുമുണ്ട്​. അന്തരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ സഹകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ കുറ്റവാളി​കളെ കൈമാറിയതെന്ന്​ മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    കഴിഞ്ഞ മാസം ഷാർജ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ തട്ടിപ്പുകാരെ നേപ്പാൾ, ഉസ്​ബെക്കിസ്ഥാൻ അധികൃതർക്ക്​ കൈമാറിയിരുന്നു. ഇന്‍റർപോളിന്‍റെ ​റെഡ്​ നോട്ടീസിനെ തുടർന്നാണ്​ ഈ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചത്​. അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളി ശൃംഖലയിലുള്ള നിരവധി പേരെയാണ്​ രാജ്യത്തെ വിവിധ പൊലീസ്​ സേനകൾ തന്ത്രപരമായി പിടികൂടി അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്​ കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്​.

    TAGS:belgiumdubai polceInterpol
