Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 7:58 AM IST

    മം​സാ​ർ ബീ​ച്ചി​ൽ മു​ങ്ങി​യ ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ര​ക്ഷ​ക​നാ​യ അ​റ​ബ്​ പൗ​ര​ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ആ​ദ​രം
    മം​സാ​ർ ബീ​ച്ചി​ൽ മു​ങ്ങി​യ ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    മം​സാ​ർ ബീ​ച്ചി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കുന്ന സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മം​സാ​ർ ല​ഗൂ​ൺ ബീ​ച്ചി​ൽ മു​ങ്ങി​യ ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഭ​വം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട അ​റ​ബ്​ യു​വാ​വാ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​പ​ക​ടം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ ഇ​ട​പെ​ട്ട യു​വാ​വി​നെ ഷാ​ർ​ജ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളെ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി. ​യൂ​സു​ഫ്​ ഉ​ബൈ​ദ്​ ഹ​ർ​മൂ​ൽ അ​ൽ ശം​സി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി. ​സ​ഈ​ദ്​ ഉ​ബൈ​ദ്​ റാ​ശി​ദ്​ അ​ൽ സു​വൈ​ദി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    ഖാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ സാ​യി​ദ്​ മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ എ​ന്ന യു​വാ​വാ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന രീ​തി​യെ​യാ​ണ്​ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ​അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ബ്രി. ​അ​ൽ ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​രു​ണ്യ​വും ധീ​ര​ത​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്​ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സം​സ്കാ​രം പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധം ​പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തീ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നീ​ന്ത​ൽ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്താ​യി ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

