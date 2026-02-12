Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസ്വന്തമായി മൂന്ന്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:53 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:53 PM IST

    സ്വന്തമായി മൂന്ന്​ ആഡംബര കാറുകൾ; ദുബൈയിൽ രണ്ട്​ യാചകർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മറ്റൊരു യാചകനിൽ നിന്ന്​ ലഭിച്ചത്​ 25,000 ദിർഹം​
    beggars
    cancel

    ദുബൈ: നഗരത്തിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ട്​ യാചകർ പിടിയിലായി. ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക്​ സ്വന്തമായുള്ളത്​ മൂന്ന്​ ആഡംബര കാറുകൾ​. പിടിയിലായ മറ്റൊരു ഭിക്ഷക്കാരന്‍റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത്​ 25,000ലത്തികം ദിർഹം. പായയുടെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ദിർഹമെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ വെളിപ്പെടുത്തി. മൂന്ന്​ ദിവസം മുമ്പ്​ നഗരത്തിലെ പ്രധാന മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്​ ഇയാൾ പിടിയിലായത്​. ഒരു പായ വിരിച്ചായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഭിക്ഷാടനം. പരിശോധനക്കിടിടെ ഇതിന്‍റെ അടിയിൽ നിന്നാണ്​ കാൽലക്ഷം ദിർഹം പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തിയത്​.

    പണമുണ്ടാക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ സഹതാപം ചിലർ എങ്ങനെയാണ്​ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്നതിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണിതെന്ന്​ സസ്​പെക്ട്​സ്​ ആൻഡ്​ ക്രിമിനൽ ഫിനോമിന ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ അലി സലിം അൽ ശംസി പറഞ്ഞു. മൂന്ന്​ ആഡംബര കാറുകൾ സ്വന്തമായുണ്ടായിട്ടും ഭിക്ഷാടനം നടത്തിവന്ന താമസക്കാരന്‍റെ അറസ്റ്റാണ്​ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയത്​.

    പള്ളിയുടെയും താമസകെട്ടിടങ്ങളുടെയും സമീപം രണ്ട്​ വയസുള്ള കുഞ്ഞുമായി ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്നതിനെ മറ്റൊരു പ്രതിയും പൊലീസ്​ പിടിയിലായി​​​. യാത്രക്കാരുടെ സഹതാപം പിടിച്ചുപറ്റുന്നതിനായാണ്​ ഇയാൾ കുഞ്ഞിനെയും ഭിക്ഷാടനത്തിന്​ ഉപയോഗിച്ചത്​. പരിശോധനയിൽ വിത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 20,000 ക്യാഷ്​ ഇയാളിൽ നിന്ന്​ കണ്ടെത്തി. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ്​ ഇയാൾ ഇത്രയും തുക ശേഖരിച്ചത്​. സന്ദർശന വിസയിലാണ്​ ഇയാൾ രാജ്യത്ത്​ പ്രവേശിച്ചത്​.

    തുടർ നടപടികൾക്കായി പ്രതികളെ ദുബൈ ​പബ്ലിക്​ ​പ്രോസിക്യൂഷന്​ കൈമാറി. കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘടിതമായ ഭിക്ഷാടനമാണ്​ നഗരത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത്​. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണിതിൽ ഭൂരിഭാഗവുമെന്ന്​ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ക്യാപ്​റ്റൻ അമ്മാർ താരിഖ്​ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം കുട്ടികളേയും ഇവർ ഭിക്ഷാടനത്തിനായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്​. 14ലിനും 13നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്​ കുട്ടികൾ.

    രാ​വിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾ ഭിക്ഷാടനത്തിന്​ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്​. ഇവർക്ക്​ മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നൽകാറില്ല. ചില കുട്ടികൾക്ക്​ സ്വന്തം പേര്​ പോലും എഴുതാനറിയില്ല. ഇത്​ ഇവർക്കെതിരായ ഗുരുതരമായ അനീതിയാണെന്നും അത്തരക്കാരെ പിടികൂടി നാടുകടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യു.എ.ഇയിൽ സംഘടിത ഭിക്ഷാടനത്തിന്​ 10 വർഷം വരെയാണ് ജയിൽ ശിക്ഷ. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ ഭിക്ഷാടന കേസുകളിൽ 70 ശതമാനം വരെ കുറവ്​ വരുത്താനായിട്ടുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiLuxury carsbeggarsArrest
    News Summary - Two beggars arrested in Dubai for owning three luxury cars
    Similar News
    Next Story
    X