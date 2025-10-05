Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 6:36 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 6:36 PM IST

    ദുബൈയിൽ വീട്​ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ മയക്കുമരുന്ന്​ വിൽപന: രണ്ട്​ പേർ പിടിയിൽ

    40 കിലോ മയക്കുമരുന്ന്​ പിടിച്ചെടുത്തു
    Suspect in drug trafficking case arrested by Dubai Police
    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ മയക്ക്​ മരുന്ന്​ കടത്ത്​ കേസിലെ ​​പ്രതി

    Listen to this Article

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിൽ വീട്​ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ മയക്കുമരുന്ന്​ വിൽപന നടത്തിവന്ന സംഘത്തെ ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടി. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന്​ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ്​ ഏഷ്യൻ വംശജരായ രണ്ട്​ പേർ പിടിയിലായത്​. ​പ്രതികളിൽ നിന്ന്​ 40 കിലോ മയക്ക്​ മരുന്നുകളും പിടിച്ചെടുത്തു.

    സംഘത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്​ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഗുണ്ടാനേതാവാണെന്ന്​ കണ്ടെത്തിയതായി ദുബൈ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു. വിത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മയക്ക്​ മരുന്നുകളാണ്​ ​പ്രതികളിൽ നിന്ന്​ ലഭിച്ചത്​. എമിറേറ്റിലെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ മയക്ക്​ മരുന്ന്​ വ്യാപാരം നടക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ‘ഓപറേഷൻ വില്ല’ എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ്​ പ്രതികൾ പിടിയിലായതെന്ന്​ ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ ആന്‍റി നർകോട്ടിക്സ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ഖാലിദ്​ ബിൻ മുവൈസ പറഞ്ഞു.

    യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മയക്ക്​ മരുന്ന്​ കടത്തുകാരുടെയും വിതരണക്കാരുടെയും പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്താനും തകർക്കാനും പൊലീസ്​ നടത്തിയ നിരന്തര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്​ ‘ഓപറേഷൻ വില്ല’ നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രത്യേക ടീം രൂപവത്​കരിച്ചായിരുന്നു പൊലീസിന്‍റെ അന്വേഷണം.

    പ്രതികളുടെ നീക്കങ്ങളും വിൽപന രീതികളും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന്​ നടന്ന സ്റ്റിങ്​ ഓപറേഷനിൽ ആദ്യ ​​പ്രതി പൊലീസിന്‍റെ വലയിലായി​. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും രണ്ടാം ​​​പ്രതിയുടെ പങ്ക്​ വ്യക്​തമായി. തുടർന്ന്​ നടത്തിയ സ്റ്റിങ്​ ഓപറേഷനിൽ മയക്ക്​ മരുന്നുമായി രണ്ടാമത്തെ ​പ്രതിയും കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. കെറ്റാമിൻ, ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത്​, കഞ്ചാവ്​, ഹഷീഷ്​ ​ഓയിൽ, മറ്റ്​ രാസവസ്തുക്കൾ, ലായനികൾ തുടങ്ങിയവയാണ്​ ഇവരിൽ പിടികൂടിയത്​. വില്ലകൾക്ക്​ സമീപം സംശയകരമായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിയിൽപ്പെട്ടാൽ 901 എന്ന നമ്പറിലോ പൊലീസ്​ ഐ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിലോ അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ്​ അഭ്യർഥിച്ചു.

