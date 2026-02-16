Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 6:30 AM IST

    24 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സ്​; ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്​

    പ്ര​തി​ക​ളെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കി​യ മു​ൻ വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ണ്​ പു​തി​യ വി​ധി​പ്ര​സ്​​താ​വം
    24 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സ്​; ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്​
    ദു​ബൈ: അ​റ​ബ്​ പൗ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ 24 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച്​ കോ​ട​തി. കേ​സി​ൽ നേ​ര​ത്തേ കീ​ഴ്​​കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    അ​റ​ബ്​ യു​വാ​വും യു​വ​തി​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യി തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ കീ​ഴ്​​കോ​ട​തി ര​ണ്ടു​പേ​രേ​യും കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഇ​ര​യെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്ന​താ​യി തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന്​ വാ​ദി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​പ്പേ​രി​ന്‍റെ സാ​മ്യ​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യി ത​നി​ക്ക്​ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ണ്​ പ്ര​തി​യാ​യ യു​വ​തി വ​ഞ്ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്​. ത​നി​ക്ക്​ നൂ​റി​ല​ധി​കം ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ ബി​സി​ന​സ്​ ന​ട​ത്താ​ൻ ത​നി​ക്ക്​ പ്രാ​പ്തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ഇ​ര​യെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ വി​ശ്വ​സി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​ര 24 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം യു​വ​തി​ക്ക്​ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച മേ​ൽ​കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ളെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കി​യ വി​ധി ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Two accused sentenced to three years in prison in Dh2.4 million fraud case
