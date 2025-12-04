Begin typing your search above and press return to search.
    4 Dec 2025 9:00 AM IST
    4 Dec 2025 9:00 AM IST

    പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ തൃ​ത്താ​ല ദേ​ശം ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ തൃ​ത്താ​ല ദേ​ശം ടീം

    ദു​ബൈ: പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്‍ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ തൃ​ത്താ​ല ദേ​ശം ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. എ​ഫ്‌.​സി എ​മി​റേ​റ്റ്സ് കോ​ങ്ങാ​ടി​നെ 2-1ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും തൃ​ത്താ​ല ദേ​ശം ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്.

    പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ 24 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ്ട്രീ​റ്റ് വ​ര​ട്ടി പ​ള്ളി​യാ​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തും ഗാ​ങ് ഓ​ഫ് വി​ള​യൂ​ർ നാ​ലാ​മ​തും എ​ത്തി. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ക​ണ്ണ​ൻ, ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി ഷം​സാ​ദ്, ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി ഇ​ജാ​സ്, ടോ​പ്‌ സ്‌​കോ​റ​റാ​യി ഷ​ഹ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മി​ക​വു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജം​ഷാ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഫൈ​സ​ൽ തു​റ​ക്ക​ൽ, ഉ​മ്മ​ർ ത​ട്ട​ത്താ​ഴ​ത്ത്, കെ.​ടി. ഗ​ഫൂ​ർ, ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ്, എം.​പി അ​ലി കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്​ സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നി​സാ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി​യും ബി​സി​ന​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്​ എ​ൻ.​പി. ധ​നീ​ഷും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് വി.​പി​യും യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര​യി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ഹൈ​ൽ കോ​ങ്ങാ​ട്, ടി.​എം.​എ. സി​ദ്ദീ​ഖ്, ജ​മാ​ൽ കൊ​ഴി​ക്ക​ര, ന​ജീ​ബ് ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, ഹ​മീ​ദ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, സി.​വി. അ​ലി, സ​ലിം പ​ന​മ​ണ്ണ, ഹം​സ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ന​സീ​ർ തൃ​ത്താ​ല, ഗ​ഫൂ​ർ എ​റ​വ​ക്കാ​ട്, ക​ബീ​ർ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, മ​ഹ്‌​റൂ​ഫ് കൊ​ഴി​ക്ക​ര, എം.​എ​ൻ നാ​സ​ർ, ജി​ഷാ​ർ കൊ​ഴി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഫാ​ഹി​ദ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, ഫാ​ത്തി​മ​ത് ജു​വ​ൽ, ഹ​ഫ്സ​ത് അ​ൻ​വ​ർ, നി​ഷി​ത അ​ലി, റൈ​ഹാ​ന​ത്, ഫാ​ബി​ത ഷൗ​ക്ക​ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

